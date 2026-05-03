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Dos hombres fueron detenidos por hurto de carros con inhibidores de señal

By Redacción Noticias24Carabobo
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robos de carros con inhibidores de señal

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Dos hombres fueron detenidos tras determinarse que presuntamente hurtaban vehículos empleando inhibidores de señal.

La investigación y posterior captura de los sujetos fue ejecutada en El Tigre (Anzoátegui) por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes los identificaron como Yoyfreer González (31), apodado El Yoy, y Miguel Ángel Samarra (47), alias Samarrita.

Hurto de carros con inhibidores de señal

Estas personas solían frecuentar estacionamientos de centros comerciales para anular los controles remotos de vehículos, con lo cual desactivaban las alarmas y cierres de seguros. De esa forma accedían a los vehículos para sustraer bienes de los dueños.

Al momento de ser detenidos González y Samarra, los agentes incautaron un vehículo Optra, dos celulares, un medidor de distancia láser, un radiotransmisor y una granada.

Los funcionarios dieron con el par de delincuentes, luego de recibir varias denuncias relacionadas con hurtos de vehículos, dice el reporte.

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