Como reza la canción “Caballo Viejo” de Simón Díaz, “Cuando el amor llega así de esta manera… Uno no se da ni cuenta”; así el es amor no correspondido. Llega en el momento que menos te lo esperas y te hace trizas el ego.

Y es que así llega el amor, no se escoge a la persona que se va a amar, simplemente sucede y no lo puedes controlar. Tampoco sabes en qué momento sucedieron las cosas, es un sentimiento que afloró sin necesidad de alimentarlo.

¿Qué sucede cuando el amor no es correspondido?

A veces nos enamoramos solos, que sentimos muchas emociones en nuestro cuerpo por alguien; pero muchas veces, y por desgracia, ese amor no es correspondido.

Es una situación que no es fácil de afrontar; porque el enamorado puede convertir ese sentimiento en algo obsesivo, ya que idealiza a la persona amada; pues cree que la otra persona le quiera, aunque sabe que en el fondo no es así.

Amar, es dejar al otro ser y que elija. Es el sentimiento más puro y noble que puedes albergar, es por ello que amas sin recelo y con mucha libertad.

A veces sentimos algo especial por una persona, ella nos rechaza y eso duele. Pero, no por ello, debemos permitir que nos aflija. Simplemente, es transformar ese amor en algo bueno para nosotros, y que impulse a otros.

Suena un poco utópico, pero, amar nos permite conocernos a fondo y saber qué podemos hacer por esa persona. No necesariamente tiene que estar contigo, la puedes amar desde lejos y vigilar que todo le vaya bien. En pocas palabras, es convertirse en su ángel guardián.

Muchas veces amamos más con el alma que con la piel, y esa persona que no nos hace caso, podemos ser más de ellos que de cualquier otro compañero de vida. Es una elección simple.

Fases del amor no correspondido

El amor no correspondido no nace de la noche a la mañana ni tampoco desaparece así como así. Por lo tanto, la persona pasa por una serie de fases, tales como:

Idealización: la persona idealiza a la otra, sin darse de cuenta que está enamorada. Alberga en el fondo de su corazón que ese ser especial lo ama.

Amor unilateral: la idealización continúa y la ilusión crece, pero la relación se complica; porque crees que puedes compartir cualquier aspecto de tu vida y que la otra persona no tiene ningún interés en hacerlo.

Reconocimiento del amor no correspondido: Solo tú estás intentando que la pareja funcione y tire hacia adelante. Ves que la otra persona no te quiere como tú la quieres a ella.

Olvido del amor no correspondido: esta es la etapa más dura. Hay la intención de dejar esa relación que tanto te hace sufrir, pero el sentimiento es tan fuerte que a veces sientes que no podrás.

Vivir con ello: es el momento de aceptar y reconocer el amor que has tenido por esa persona. No niegues que la has querido, pero no hay que perder de vista que no puede ser.

