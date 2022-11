Una joven de 23 años estuvo a punto de perder una pierna mientras realizaba ejercicios, tras un hecho ocurrido en Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo al diario El Comercio, Kaelyn Franco efectuaba su primera clase de ‘spinning’, que duró 45 minutos. Aunque la mujer se encontraba en perfectas condiciones y estaba acostumbrada a realizar ejercicio, dicha rutina la dejó marcada de por vida.

«Definitivamente, me estaba presionando, pero no creo que me estuviera esforzando demasiado hasta el punto en que dijera, ‘Está bien, realmente me excedí (…) Tan pronto como me bajé de la bicicleta, mis rodillas simplemente cedieron y prácticamente me caí. Pensé que era extraño al principio, pero luego pensé que tal vez solo mis músculos estaban cansados, débiles y un poco adoloridos», detalló durante una entrevista.