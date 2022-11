Compartir

Tony salió de su casa la madrugada del 13 de agosto de 2013, estaba en una de las paradas de Naguanagua. El bus color verde y el número 13 venía a baja velocidad le asombró que el Blue Bird del año 76 se paró sin el hacer la seña que se detuviera. La placa del mismo señalaba otro aviso extraño… el número 13.

Eran las 3:50 minutos de la madrugada… ¿te vas o no?, le dijo el conductor el cual no le vio la cara debido a la oscuridad. Sin pensarlo dos veces se subió al bus y le pareció extraño que no había más pasajeros a bordo. “Solo se me ocurre a mi ir un martes 13 a sacar la cédula a los Colorados”.

“Me pagas al bajar”, le dijo el conductor, decidió irse en los puestos del medio, le llamó la atención que sonaba el tema Autopista al Infierno de ACDC. “Es raro escuchar esta música en el transporte público”, dijo.

El conductor aceleró un poco mientras Tony, poco podía observar por la ventanilla. Primero por la oscuridad y segundo por el papel ahumado. Le pareció extraño que se asomaba por la ventana y veía terrenos solitarios.

Se hundía en la preocupación de saber donde estaba ya que pensó haber tomado el bus equivocado. El conductor subía el volumen de aquel tema, mientras intentaba verle el rostro por el espejo retrovisor, por la manera que estaba conduciendo, pero no podía.

El bus número 13 y el extraño viaje

El autobús por dentro tenía afiches de afamados grupos de rock, el cual entre la poca luz pareció ver a Kiss. Pero le parecía extraño pasar por la avenida Bolívar a toda velocidad y no ver el Misael Delgado. No ver los edificios… lo que aumentaba su nerviosismo.

¡Dios mío donde estoy! “Y este autobús tan extraño”, pensaba en levantarse del asiento pero sentía el cuerpo pesado. No quería caer en ansiedad… sintió que el bus 13 iba a toda velocidad mientras seguía sonando la misma canción, una y otra vez.

Sentía su respiración apurada mientras el autobús se detuvo en una esquina de la avenida Bolívar. Al asomarse por la ventana ve que estaba cerca de Los Colorados. ¡La salida es por atrás! Le dice el conductor cuando sintió el típico sonido de la puerta trasera abrir.

Tony se bajó y vio el autobús color verde con rayas blancas perderse en la madrugada con el número 13 en la parte trasera, además de un estruendoso sonido… pero aun sigue pensando en aquel extraño bus y el pasaje que no le cobraron… aquel martes 13…

