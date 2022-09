Compartir

Alberto venia en su Mustang, da más volumen al tema Funky Town cuando divisa a un hombre vestido de negro al frente y no le da tiempo de frenar en el kilómetro 124. Mira por el espejo que el hombre queda tendido y acelera para darse a la fuga a las 12:28 minutos de la noche.

Sentía su corazón latir fuertemente, en las décimas de segundos antes del impacto recuerda haber visto a un hombre con un flux negro en la vía a Monterrey, México. Se detuvo metros más adelante y no vio carros ni de un lado ni de otro. “Nadie me vio, me marcho de aquí”.

Se quedaba pensando que solo bajó la cabeza un momento para dar volumen al reproductor. Era noviembre de 1980 y el frío lo arropaba en aquella noche solitaria. Alberto llega a una de las estaciones de servicio a recargar combustible pero los nervios lo tenían mal.

Vuelve a sorprenderse cuando le están surtiendo gasolina y escucha en la radio que estaban buscando un Mustang verde. “Las características son las mismas de mi carro”, enciende el mismo para marcharse del lugar.

Cambia la emisora con el fin de buscar más calma en la radio y vuelve a escuchar un extra similar. “Un mustang verde de franjas blancas atropelló a un hombre en la carretera a Monterrey”.

El hombre vestido de negro

Alberto se queda pensando mientras avanzaba la madrugada de quien pudo haberlo visto. “Quien me vio, es imposible, que alguien viera mi carro”, decía Alberto. El hombre al llegar a una de las alcabalas ya los guardias estaban avisados.

“Estaciónese a la derecha por favor”, le dijo uno de los guardias cuando alumbraba la placa del Mustang con una linterna. “Quien me vio, no entiendo que está pasando”; decía Alberto preso de los nervios.

Pero la respuesta de los guardias de la alcabala lo dejó pálido y sin habla. “Un hombre vestido de negro puso la denuncia de que vio un auto como el suyo atropellando a un sujeto; en el kilómetro 124”.

Alberto nunca entendió como el hombre que había atropellado tenía las mismas características que él que lo había denunciado; como tampoco entendía que lo había denunciado horas antes. “Un hombre de flux negro puso la denuncia a las 9:08 de la noche, y el Mustang color verde es el suyo”; le dijo uno de los guardias.

