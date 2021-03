La Luna Nueva en Piscis les traerá apertura para conectarnos con nosotros mismos y con otras formas de pensar, también esta conexión nos dará energía de transformación y transcendencia para lograr nuestros objetivos, les recomiendo a todos los signos zodiacales mover las energías de su hogar para la prosperidad.

Signos de Tierra

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tendrás un encuentro fuerte con una persona de autoridad por eso, debes prepararte mentalmente para defensar tu punto de vista.

En tu trabajo buscas tener todas las cosas en orden para que todo te fluya.

Momentos positivos que vienen para mejorar tu suerte, cuídate de amistades tóxicas y envidiosas, tus proyectos mantenlo en silencio Virgo.

Empleo: Momentos claves para buscar ascenso laboral.

Amor: Buscas tener estabilidad sentimental.

Salud: Cuídate del estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 2

Color de suerte para esta semana, azul o blanco.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Tienes la tendencia a dejar que la pasión nuble tu razón, eso no lo puedes permitir en este momento, debes ver las cosas como son, no veas virtudes donde hay defectos, no te mientas a ti mismo, solo siendo objetivo podrás resolver tus difucultades.

Pendiente de firmas de documentos legales, todo fluirá para ti Capricornio.

Empleo: Aumento salariales.

Amor: Buscas tener estabilidad emocional.

Salud: Cuídate la tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 13

Color de suerte para esta semana, negro o gris.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Llegan nuevas oportunidades a tu vida Tauro, no le des la espalda a tu suerte di si a todo, a lo que Dios quiere otorgarte.

No permitas que tu soberbia haga que desaproveches este tiempo favorable, es tu oportunidad de abandonar la mala racha en que has vivido, si dejas pasar el tren de la suerte no se cuando regresará, actívate moviendos energías en tu hogar.

Empleo: Una buena proposición laboral te llega.

Amor: Buscas la estabilidad y comprensión.

Salud: Cuídate la vista.

Número para tu suerte de esta semana: 4

Color de suerte para esta semana, verde.

Signos de agua

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Estas un poco desorientado con respecto a lo que quieres hacer en este momento. Céntrate en los objetivos prioritarios para encontrar el camino a tu prosperidad.

En lo sentimental no permitas que venzan tus propios miedos, mantente activo en cualquier decisión emocional.

Procura realizar alguna actividad física que permita dejar de lado las dudas que te agobian, vas a estar muy activo en cuestiones de trabajo, eso te va a ayudar a superar tu estado económico.

Empleo: Nuevos proyectos te llegan para traer cambios.

Amor: Buscas comprensión y entendimiento.

Salud: Cuídate de problemas digestivos.

Número para tu suerte de esta semana: 3

Color de suerte para esta semana, azul.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tienes mucha actividad en este momento, cosas por hacer todo te fluirá porque Dios está contigo, tendrás tu creatividad en alto para emprender nuevos proyectos que te harán evolucionar.

Planea una actividad que te ayude a dejar de lado ese bajo estado anímico que te ha acompañado recientemente, para ti Piscis es un tiempo de renovación y cambios para encontrar prosperidad.

Empleo: Nuevos proyectos laborales te llegan.

Amor: Buscas paz y tranquilidad.

Salud: Evita estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 26

Color de suerte para esta semana, verde.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Te tocará superar algunas dificultades Escorpio, necesitas realizar una actividad que te permita poner en orden tus cosas y que te ayude a sacar de ti toda presión que has tenido por dentro, recuerda que todo pasa por muy duro que sea, todo se supera.

Momentos de emprender en nuevos negocios que te ayuden a mejorar tu situación económica.

Evita amistades envidiosas.

Empleo: Nuevas proposiciones laborales te llegan.

Amor: Conocerás a alguien nuevo que toca las puertas de tu corazón.

Salud: Cuídate de jaquecas.

Número para tu suerte de esta semana: 24

Color de suerte para esta semana, rojo o negro.

Signos de aire

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Para ti Libra puede parecerte que todo esta paralizado pero no es así, calladamente tus planes estarán andando ya que tu suerte te impulsará a nuevos negocios.

Llegará una persona a tu vida que te será de mucha ayuda y te ayudará a concretar lo que estas haciendo.

Decepción de una amistad recibirás.

Empleo: Nuevos proyectos laborales te llegan.

Amor: Emprezarás un romance que te traerá estabilidad emocional.

Salud: Evita el estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 11

Color de suerte para esta semana, verde o azul.

Acuario (21 de enero – 18 de febrero)

Para ti Acuario tu fuerza de voluntad es tu mejor aliado en este momento, no puedes dejar nada al azar busca concretar todo negocio. Se te presentará una nueva oportunidad que requirirá todo tu esfuerzo, ánimo que todo te fluirá en armonía perfecta, porque recibirás recompensa, saldrás adelante.

Te recomiendo Acuario no ser mediador en problmas de otras personas.

Cambios favorables para tu suerte, mueve energías de tu hogar.

Empleo: Nuevos proyectos te impulsan laboralmente.

Amor: Buscas estabilidad y comprensión.

Salud: Cuídate de problemas con el corazón.

Número para tu suerte de esta semana: 9

Color de suerte para esta semana, verde claro o azul claro.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Estas en un mes propicio para comenzar una actividad adicional a la que ya vienes haciendo, esto te ayudará a tener nuevos ingresos no temas a dar este paso, todo luce favorable para ti ya que tu suerte mejora.

En el amor buscas lealtad y buena comunicación; ten cuidado con problemas legales.

Empleo: Nuevas oportunidades laborales te llegan.

Amor: Ten cuidado de una decepción amorosa.

Salud: Cuídate de problemas con la tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 18

Color de suerte para esta semana, blanco.

Signos de Fuego

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Para ti Leo si logras estar internamente en orden contigo mismo es difícil que puedas avanzar. Trata de jeraquizar dando prioridad a lo que realmente importa, no desvies ni distraigas tus objetivos principales, no te precipites al emitir un juicio hacia alguién, se cuidadoso con lo que dices.

Estarás saturado en estos momentos de actividades que te van impulsar a la evolución y suerte. Mes propicio para impulsar cambios que te ayuden a encontrar tu progreso, por eso organízate para no estresarte.

Empleo: Se abren nuevas oportunidades laborales.

Amor: Buscas siempre tener apoyo de pareja.

Salud: Cuídate de problemas cardíacos.

Número para tu suerte de esta semana: 7

Color de suerte para esta semana, amarilo, dorado o negro.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Para ti Sagitario no permitas que nadie te humille y maltrate debes hacer valer tus ideas y tu jerarquía en tu trabajo, si otros quieren lo que tanto te has costado tener que se lo ganen.

Busca siempre encontrarte contigo mismo para que fluyan tus ideas de progreso tu suerte se levanta. Enfrenta todo con rectitud Dios está contigo Sagitario.

Empleo: Ábrete a todo lo nuevo en tu trabajo.

Amor: Buscas tener paz y tranquilidad.

Salud: Cuídate de jaquecas.

Número para tu suerte de esta semana: 27

Color de suerte para esta semana, azul oscuro y azul claro.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Si no tienes tus ideas en orden ariano es difícil que avances con firmeza aquieta tu mente, tranquiliza tus ideas pero lo importante es tener en claro tus objetivos de superación; ya que tu suerte será propicia para todo lo nuevo que te viene.

Tu suerte mejora, trata de resolver tus conflictos emocionales, para crecer como ser humano, es fundamental que sepas con quien cuentas, quienes son tus aliados y quienes no lo son.

Trata de tomar decisiones claras e importantes en nuevos negocios, dale prioridad a lo más rápido que te ayude a evolucionar.

Empleo: Cambios y nuevas oportunidades te llegan.

Amor: Buscas la estabilidad emocional.

Salud: Cuídate de gripes o alergías.

Número para tu suerte de esta semana: 31

Color de suerte para esta semana, rojo o rosado.

Si deseas conocer más de como le irá a tu signo zodiacal consulta el horóscopo del maestro de luz en su cuenta de Instagram @elmaestrodeluz.

Continúa leyendo: El Maestro de Luz: Buen día para tener buenas conversaciones