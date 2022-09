Compartir

Una semana falta para las elecciones en Brasil 2022 con un escenario hasta ahora claro para Lula Da Silva quien puntea en las encuestas. El expresidente ha estado recorriendo el país a los 76 años y está de primero en la preferencia.

Por otro lado, el actual presidente Jair Bolsonaro está de segundo en las encuestas y goza de popularidad a pesar del cuestionamiento que hay contra su gestión. Lula dijo que el mandatario solo sabe andar en moto y pasear.

Bolsonaro ha estado en un franco “toma y dame” con el exmandatario Lula mientras hay otros candidatos en estos comicios. Uno de ellos es Simone Tebet quien ha subido en las encuestas y surge como la tercera opción.

Lula indicó que la gestión de Bolsonaro no ha estado a la altura y que Brasil está claro en lo que quiere el próximo domingo. «Nuestro adversario, que no preside este país porque no gobierna, solo sabe dar paseos en motocicleta, ir en moto acuática y hacer «fake news», dijo a EFE.

Elecciones en Brasil 2022 y los candidatos

El expresidente dijo que Bolsonaro está nervioso por las encuestas en donde el está en el primer lugar. La intención de voto no está tan elevada y apenas ronda el 45% de los electores que hay en el país.

«Vamos a hacer una revolución sin necesidad de comprar un arma, sin dar tiros. Nuestra revolución será para comprar libros, mejorar las escuelas y facilitar que los niños tengan comida de calidad», aseveró da Silva a EFE.

Bolsonaro ha centrado la campaña en todo el país, mientras Lula ha visitado las zonas pobres. Se ha visto mucha claridad en estos comicios de 2022 los cuales parecen favorecer al candidato de la izquierda.

El próximo domingo se sabrá quien ganó la primera vuelta de las elecciones, y para el 30 de octubre está previsto la segunda fecha de los comicios.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»