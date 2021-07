¡Controversia! A un mes de las elecciones en Perú no hay proclamación presidencial

A un mes de las elecciones en Perú aún no hay una proclamación presidencial; y no se sabe cuando la misma tenga una fecha estipulada. El panorama político en el país sudamericano luce complicado; hasta que no se tenga una solución al problema de las impugnaciones.

Pedro Castillo tuvo el resultado oficial pero Keiko Fujimori complicó los comicios al impugnarlas. El problema es complejo en la nación inca donde no se sabe cuando Castillo pueda tomar posesión.

A pesar de que los analistas políticos han sugerido a Fujimori abrirse camino en la oposición peruana; esta ha indicado que va a llevar la impugnación hasta las últimas instancias. Por su parte Pedro Castillo sigue haciendo recorrido como virtual mandatario.

Elecciones en Perú sin proclamación

Hasta ahora, el presidente Francisco Sagasti sigue en el gobierno; y hasta que no se aclare el panorama político, Castillo no podrá tomar el poder. El problema sigue siendo todas las instancias y denuncias que ha hecho el partido Fuerza Popular.

Los comicios en Perú se realizaron el 6 de junio pero desde la primera vuelta hubo problemas. El profesor Pedro Castillo arrasó en la primera vuelta y se avizoraba que haría lo mismo en la segunda vuelta; pero el resultado entre Fujimori y el maestro fueron muy estrechos.

Todo está en manos de las autoridades electorales peruanas quienes siguen en el tema de los resultados. Muchas personas han cuestionado el papel de Fujimori por el pleito con Castillo; y el resultado de los comicios.

Más problemas en el país

Las personas quieren que el ámbito político en esa nación cambie; incluso que proclamen a Castillo como ganador de las elecciones. Por su parte la popularidad de Keiko Fujimori no está en su mejor etapa.

Miles de campesinos y los llamados “ronderos” están a la espera de la proclamación de Castillo. Pero por otro lado los seguidores de Fujimori siguen esperando un cambio en los resultados; en la sede de la ONPE en Lima.

