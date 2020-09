Ema Bustamante ha ganado notoriedad desde su cuenta de Instagram gracias a la fotografía. La fotógrafa ha hecho de Venezuela un álbum de lugares donde se ve además esa nación mágica y brillante.

Seguirla en Instagram es ver a Venezuela en un mundo real y verdadero donde las maravillas se dejan ver. Fauna, flora, además de concreto, personas, Caracas, otras ciudades y muchas virtudes del país que la fotógrafa concentra en imágenes.

Profesional, urbana, y talentosa de la cámara, Ema Bustamante acumula seguidores en su Instagram. Gracias a ese éxito que como fotógrafa ha cosechado en los últimos años. La reportera gráfica ha mostrado además lo que a veces pasa desapercibido.

En ese mundo natural de la mágica Venezuela, la fotógrafa ha enseñado lo mejor del país. Tiene su propio estilo, lleno de magia para captar el momento de la imagen.

Ema Bustamante, una profesional de la cámara

«Siempre me ha llamado la atención el arte de la fotografía, digamos que formalmente me inicio en el 2009. Tomando fotos de la naturaleza, usando una cámara digital compacta de bolsillo. Que me permitía hacer acercamientos de cosas (fotografiar Macro); a partir de allí también creé un blog que se llama: En lo sencillo está la vida, donde empecé a compartir mis trabajos fotográficos. Con la grata sorpresa que recibí mucha receptividad de mis fotos», dijo además la fotógrafa a Noticias24Carabobo.

¿Qué opina de este movimiento de fotógrafos talentosos en redes sociales?

«Opino que es importantísimo. Con esto del alcance de las redes sociales se reconoce lo que vienen haciendo muchos compañeros. Aparte hemos logrado hacer empatía entre todos».

«Las redes sociales muestran al mundo galerías que están al alcance de todos de manera inmediata. Permite conocer muchas perspectivas a través de diferentes miradas. En mi caso particular me gusta mucho mostrar los detalles no comunes del sitio en donde me encuentre», detalló la fotógrafa Ema Bustamante.

«Y como ha pasado cuando por ejemplo 4 fotógrafos estamos captando la imagen de algo específico y el resultado final es distinto entre todos. Es allí donde las redes sociales juegan un papel importante ya que divulgan este material para el disfrute del público; aparte que uno puede interactuar directamente con los seguidores que siguen tu trabajo», comentó la fotógrafa.

Venezuela en la vida de la profesional de la fotografía

Venezuela es no solo para la fotógrafa, ese lugar especial donde hay de todo para mostrar ni solo una avenida. También es su gente, las ciudades, calles y pueblos y hasta los lugares intrincados de Caracas.

«Para mí, cada rincón del país merece ser fotografiado. Cada lugar tiene ese encanto que te atrapa y te invita a plasmarlo en una foto. Lugares, personas, comidas, todo es especial en Venezuela», resaltó la fotógrafa.

Para la fotógrafa la música y la magia de la fotografía la hacen sentir libre y aparte de la pasión por las fotos la música es otra de sus preferencias.

¿Un mensaje para Venezuela? «Venezuela es poseedora de una belleza indescriptible, de gente amable y luchadora. A pesar de los tiempos difíciles, ahora más que nunca debemos cuidar de ella, es la tierra que nos ha visto nacer y crecer. Nunca me cansaré de decir que debemos amar nuestro país», expresó.

