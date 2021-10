La respuesta del entrenador Kenneth Zseremeta no se hizo esperar y emitió un comunicado; donde explica que está abierto a la ley y a los procesos legales para demostrar su inocencia; destacó que no tiene problemas con la justicia en Venezuela.

Dijo el entrenador que el señalamiento hecho por las jugadoras de la Vinotinto femenina encabezada por Deyna Castellanos; es desvirtuante, descalificador y acusatorio. Al técnico lo señalaron por presunto estupro y acoso sexual.

Comentó que dicha acusación lo que hace es romper sus planes para dirigir otra selección en el futuro; y que cada una de las jóvenes sabía su papel en el combinado; y que además ahora está sorprendido por el señalamiento.

«No registro antecedentes penales en Venezuela (…) y me acojo constitucionalmente a la presunción de mi inocencia; hasta que se pruebe lo contrario. Los dos delitos mencionados (estupro además de acoso sexual) de alguna manera no han llevado el debido proceso. Desconozco y desestimo dichos delitos», dijo el técnico.

Calificó además como una ironía hecha hacia el dicha acusación donde se le hace además un daño psicológico. Espera además llegar al final de todo y que su nombre salga limpio de todo señalamiento,

«Entre preselecciones, selecciones y eventos internacionales, tuvimos más de 600 jugadoras durante 10 años en el cargo; y se hace extraño que 575 jugadoras o más no hayan presentado ninguna irregularidad, acusación o denuncia», sostuvo además el entrenador.

«Como entrenador que está en el fútbol femenino, tengo compresión y respeto a algo tan sensible que hoy en la sociedad; ha creado movimientos y polémicas sobre el tema. No soy homofóbico. No comprendo dentro del contexto de esa carta el término perseguir, ya que la libertad que poseían las jugadoras; en el uso de sus facultades dentro y fuera de la selección ni eran de nuestro interés», expresó el entrenador.

Esta semana varias jugadoras de la selección nacional de fútbol hicieron el señalamiento al entrenador como presunto acosador sexual.

