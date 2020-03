Una lluvia de malos comentarios le escribieron a la esposa de Ricardo Montaner. Muchos tildaron a Marlene Rodríguez de abuela ante su esposo. Todo por una foto donde la conyugue del cantante sale con unas líneas de expresión.

Rudos y malos comentarios le escribieron en la cuenta de Instagram. La esposa de Ricardo Montaner está con el cantante desde hace tres décadas. Unos incluso le dijeron que se veía muy mayor para él. Además le dijeron abuelita.

Fueron de verdad comentarios malvados en las redes sociales. Por su parte el intérprete dejó que ella misma se defendiera ante los comentarios. Por supuesto Marlene toda una sabia de técnicas de relajación supo responder a los comentarios.

Esposa de Ricardo Montaner orgullosa de su edad

Muchos le cayeron encima a Marlene Rodríguez y le dijeron vieja. Unos dijeron que ya estaba anciana ante su marido. El intérprete de Me Va a extrañar es muy seguido y activo en el mundo de las redes sociales.

Hubo por supuesto algunos comentarios muy marcados en contra de la edad de Marlene. La esposa de Ricardo Montaner supo decir palabras a los que escribieron en su contra. Sin embargo dejando en silencio a todos.

“Amor, así se llama ese síndrome. Y que sea el hombre de la casa y yo su ayuda. No pierdan el tiempo tratando de decirme que yo soy autónoma y que no necesito a ningún hombre que me cuide. Esa no soy yo. Yo sí que lo necesito a él», escribió.

Pocos a favor y muchos en contra

Por supuesto el mundo de las redes sociales una vez más se volvió un campo de batalla. La esposa de Ricardo Montaner fue la protagonista esta vez. Al lado como siempre de su marido, que ya unen muchos años de feliz existencia.

Hasta ahora el lío y los malos comentarios en contra de Marlene han continuado. Mientras ella está al lado de su marido el cantante argentino maracucho. Por su parte mucha gente la apoyó y le dijo que esas líneas de expresión era sabiduría.

