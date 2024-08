Compartir

Hay que conocer cuáles son los primeros auxilios en caso de un ataque cardíaco, en primer puedes llamar al 911. Como a un número de emergencias, cada minuto cuenta si ves a una persona presentando un ataque al corazón.

Estos primeros auxilios deben ser rápidos hasta que lleguen los paramédicos y la persona sea llevada a un centro de salud. Recuerda que dicho ataque se presenta cuando el flujo de sangre que transporta el oxigeno al corazón queda bloqueado.

No todos los síntomas son iguales, estos pueden variar de leves a intensos, sobre todo influye la edad, si son adultos mayores, como mujeres, jóvenes u hombres. Estos pueden presentar dolor intenso en un brazo, en mandíbula, hombro o espalda.

Primeros auxilios en caso de ataque cardíaco

Procure que la persona se siente, descanse y trate de mantener la calma.

Afloje cualquier prenda de vestir ajustada.

Pregúntele si toma medicamentos para el dolor torácico, como nitroglicerina por una enfermedad cardíaca conocida y ayúdele a tomarlos.

Si el dolor no desaparece rápidamente con el reposo o al cabo de 3 minutos después de haber tomado la nitroglicerina, solicite ayuda médica urgente.

Si la persona está inconsciente y no reacciona y no respira o no tiene pulso, llame al 911 o al número local de emergencias, luego inicie la RCP.

Si un bebé o un niño está inconsciente y no reacciona y no respira o no tiene pulso, administre la RCP durante 1 minuto, luego llame al 911 o al número local de emergencias.

Si la persona está inconsciente y no responde, no tiene pulso y hay un desfibrilador externo automático (DEA) disponible de inmediato, siga las instrucciones del dispositivo DEA.

Muchos expertos recomiendan masticar y tragar una aspirina de dosis completa (325 mg), después de llamar al 911 o al número local de emergencias. Solo haga esto si no es alérgico a la aspirina y no tiene ninguna afección que pueda hacer que tomar aspirina sea peligroso para usted.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios