Este miércoles 1 de septiembre, excarcelan a Ramón Martínez, exgobernador del estado Sucre, tras estar recluido por tres meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.

El pasado 10 de junio, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al exgobernante en la localidad de Ospino, estado Portuguesa. Pues, tenía dos solicitudes de aprehensión en su contra por la presunta comisión de los delitos de corrupción, usurpación de identidad, terrorismo y tráfico de armas.

Para ese momento, se desconoce en qué condiciones lo excarcelaron. Sin embargo, quedó en libertad porque Ramón Martínez fue postulado para participar en las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre, e intentará ser de nuevo el gobernador del estado Sucre.

En dos ocasiones, Martínez fue gobernador para el periodo de 1992 a 1998 y de 2000 a 2008, en esa ocasión fue electo por el extinto Movimiento V República, fundado por Hugo Chávez.

¡LIBERADO RAMÓN MARTÍNEZ!

Gracias a Dios ya fue liberado el candidato a la gobernación del estado Sucre Ramón Martínez, aunque nunca debió estar detenido. Felicito a Ramón y a todos los que hicieron posible esta liberación.

¡Bienvenido a tu pueblo! ¡LA LUCHA CONTINÚA!#cumana pic.twitter.com/oJWfctx7Uz — José Aparicio (@josegapariciof) September 1, 2021

Para 2007, se distanció del chavismo luego de criticar la reforma constitucional y en varias ocasiones lo demandaron ante el Tribunal Supremo de Justicia por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador, reseñó El Nacional.

Para el 2009, le dictaron una orden de detención. Ahora, en 2010 la Contraloría General de la República lo inhabilitó para asumir cualquier cargo público durante ocho meses.

En las pasadas elecciones del 6 de diciembre, Martínez exigió no votar. “Son elecciones ilegales, son fraudulentas, no son transparentes, no son justas. En esas condiciones no podemos hacer sino llamar a la abstención total”, manifestó entonces.

#1Sep | El exgobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, fue excarcelado durante horas del mediodía de este miércoles. Martínez se encontraba detenido desde el mes de junio en El Helicoide en Caracas. pic.twitter.com/he2lCqctEZ — ATARRAYA (@atarrayaoficial) September 1, 2021

