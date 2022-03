Compartir

Ana Villarín, exempleada de Luis Miguel dijo que tuvo una muy mala experiencia al trabajar con el artista. Destacó la mujer que ahora es influencer que el cantante es una persona muy difícil.

La mujer resaltó que tuvo mucha presión al trabajar con el cantante y que no tuvo paz durante esos días. Sorprende es que la dama da a conocer estos detalles luego de tres años ya que formó parte del staff del artista en 2019.

Comentó que era algo horrible los requerimientos que les hacían a todos los que estaban cercanos al cantante. Entre ellos un contrato de confidencialidad entre otras cosas que le solicitaban.

«Mi primer trabajo en conciertos fue con él, imagínate. Empecé a trabajar con otra empresa que está ligada a la empresa del concierto y como parte de la prueba; me dijeron que ‘ahorita estamos con Luis Miguel’, en su residencia que hizo en el Auditorio Nacional», dijo.

«No es un artista fácil. Cuando llegaba, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía verlo. Yo no entendía, ¡era horrible!. Todo se paraba. Paraban el trabajo de todos y debíamos mirar hacia la pared», indicó la joven.

»Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad. Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí red flag», señaló. “Era mi primer trabajo y no sabía que no estaba bien. Fue luego que me di cuenta que nadie te pide eso”, comunicó.

