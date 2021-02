Explota el motor de un vuelo de United Airlines, este sábado 20 de febrero, y los escombros cayeron en Colorado, en diferentes barrios.

A las 3:08 pm, el departamento de Policía de Broomfield recibió una llamada de un avión con «problemas de motor». Luego en las cercanías cayeron los escombros.

Las personas salieron de su asombro al ver caer los pedazos del motor, por suerte no hubo lesionados, ni daños mayores. Muchos alegaron que habían escuchado el estallido, pero jamás se imaginaron que sería un motor de avión.

Continúa leyendo: Rusia registró su tercera vacuna contra el Covid-19, CoviVac

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021