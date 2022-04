Compartir

De acuerdo con un informe de The Finantial Times la empresa matriz de Meta, Facebook, mantiene su intento de lanzar una moneda virtual propia llamada «Zuck Bucks», que los clientes de la compañía podrán usar en sus aplicaciones.

De acuerdo con el medio fuente, Meta estaría preocupada por la disminución de la popularidad de Facebook y el futuro de sus finanzas; motivo por el que estaría buscando un nuevo modo de obtener ingresos y atraer a nuevos usuarios.

Por este motivo, Meta querría introducir un sistema de moneda central que se podría utilizar en Facebook, Instagram, WhatsApp y en el metaverso.

A diferencia de intentos previos como el de Libra o Diem, Zuck Bucks no funcionaría como una criptomoneda. Muy posible se trate de tokens en la aplicación controlados centralmente por la compañía.

Fuentes relacionadas con Meta explicaron que la moneda podría utilizarse en una especie de sistema de recompensas como un token de reputación o token social. Los usuarios podrían ganar nuevas monedas por contribuciones positivas a grupos de Facebook o por crear contenido.

Si bien Zuck Bucks no será una criptomoneda, Meta no deja de lado el blockchain. Mark Zuckerberg indicó durante una sesión en el evento South By Southwest celebrado en Austin, Texas, que Instagram ya trabaja en buscar el modo de integrar NFT en su plataforma.

El ejecutivo no dio una fecha exacta para dicha adición; pero asegura que sucederá en los meses venideros.

