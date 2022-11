Compartir

El dibujante de cómic Carlos Pacheco ha muerto este miércoles a mediodía, según ha confirmado en redes sociales el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. El historietista gaditano de 60 años desveló el pasado septiembre que sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que le obligó a abandonar su vida profesional ya en abril.

«Es lo que hay y es a lo que hay que enfrentarse. Es un inesperado giro de guion en mi vida, cierto es, pero que no hace que no me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme. En definitiva, una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui«, expresó este pionero español en la industria americana del cómic cuando se le diagnosticó la enfermedad.

Tras conocer la noticia, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha calificado de «héroe» al que fue nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad y ha confirmado que Carlos Pacheco firmó el testamento vital, por lo que sus órganos serán donados.

Carlos Pacheco

Carlos era una de las mayores estrellas del cómic norteamericano y, hace 30 años, fue la cabeza de lanza de la invasión de los autores españoles que ahora trabajan allí. Dibujó las series de casi todos los grandes personajes de Marvel y DC, desde La Patrulla X a Superman, y fue el gran referente de las generaciones que lo siguieron.

Él se definía como “un dibujante de historietas al que lo que más le interesa es contar historias”.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»