Compartir

Este sábado 21 de mayo, falleció la señora Elsa Carola Colmenares Garrido, mamá de Gio y Gabo Martínez, de «La Melodía Perfecta».

Luego de varios días atravesando por un delicado estado de salud, la madre del popular dúo musical perdió la batalla.

Los hermanos Gio y Gabo Martínez pidieron oraciones por la recuperación de su madre, generando cientos de mensajes de apoyo por esta difícil situación.

«Parte de mi vida se va contigo parte de mi muere el día de hoy , ya no seré el mismo ya no sentirte me matara el dolor porque ya no estás te amo con todo mi corazón perdóname por muchas cosas perdóname hoy mi alma se va contigo hoy le digo a la vida y a Dios que fue injusto por dejarte ir mi reina , ya los días serán noche , las noches serán largas esperando si es de irme para encontrarnos y cuidar cómo no pude lo haré TE AMO parte de mi muere hoy para siempre.…..» escribió Gio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pequeño georman (@giiomelodiap)

«No se que decirte para engañarme a mi mismo y sentir que mañana al despertar vas a estar a mi lado, me arrancaron el alma y este vació jamás se podrá llenar, me cambio la vida y con el pasar de los años entenderé cual fueron los designios De Dios, agradezco a los Médicos, santos, padres y todo aquel que obró por la recuperación de mi madre. Respeto tu voluntad señor pero hoy quiero decirte que me dejaste muerto en vida te amo mami Bendición», expresó Gabo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Martinez (@gabomelodiap)

Desde la redacción de Noticias24 Carabobo, enviamos nuestras más sinceras palabras de condolencia a su familia; y elevamos oraciones al creador por el descanso eterno de su alma.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Chyno Miranda reapareció en redes e invita a concierto en beneficio de su recuperación

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»