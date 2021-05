FARC-EP confirma muerte de Jesús Santrich en Venezuela

A través de un comunicado, integrante de la Dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia confirmó, este martes 18 de mayo, la muerte del comandante Jesús Santrich, durante una emboscada ejecutada por comandos del ejército de Colombia.

Según la disidencia de la FARC, sucedió en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro de territorio venezolano. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque.

El comunicado reza que “La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente, los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia”.

Más temprano, la Revista Semana informó que, este lunes 17 de mayo, Jesús Santrich fue abatido en Venezuela, durante supuestos enfrentamiento entre bandas ilegales.

Por su parte, el Ministro de Defensa de Colombia, David Molano, señaló que, según «información de inteligencia», Jesús Santrich, uno de los líderes de las disidencias de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), habría muerto en enfrentamientos ocurridos en Venezuela el lunes 17 de mayo, pero que aún estaba por confirmarse.

Cabe señalar que, Jesús Santrich debía ser extraditado a EEUU para comparecer en un juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.

Seuxis Paucias Hernández Solarte perteneció al estado mayor conjunto de las Farc y al igual que ‘Iván Márquez’, fue negociador en La Habana. Y desde el 30 de junio de 2019, ‘Santrich’ se encontraba prófugo de las autoridades colombianas.

Comunicado completo de la FARC-EP

Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la Dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del ejército de Colombia el 17 de mayo.

Sucedió en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro de territorio venezolano. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente, los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia.

A su familia, nuestras más sentidas condolencias. Los acompañamos en su desolación infinita y en la tristeza que embarga su alma. Santrich cayó libre; libre como quería. Libre soñando la Nueva Colombia en paz completa, con justicia social, democracia y vida digna para su gente, para los pobres de la tierra, los excluidos y discriminados, y la población inerme por estos días atacada brutalmente por el ejército y la policía en las calles por orden de la monstruosa tiranía de Duque y Álvaro Uribe. Ha partido Santrich hacia la eternidad con todas sus luces encendidas, con la visión geopolítica de Bolívar y Manuel soñando la victoria de la unidad, la hermandad y la solidaridad de los pueblos del continente.

La noticia de la muerte de Santrich no salvará al arrogante tirano Iván Duque de la ira popular desatada. Al pueblo colombiano movilizado desde hace 20 días en protesta permanente contra el mal gobierno, le pedimos, en homenaje a Santrich, no aflojar en su justa lucha y a lanzarse con todas sus fuerzas a derrotar a este maldito régimen que nos está exprimiendo hasta el alma. Lo llamamos a Seguir peleando en las calles hasta tener un nuevo gobierno del pueblo y para el pueblo, más humano, que piense en la dignidad de la gente y no solo en acrecentar los privilegios de las oligarquías, un gobierno sin corruptos ni ladrones del Estado, como lo quería el comandante caído en la lucha.

Salud por los que han partido, pero que siguen con nosotros, como Jesús Santrich, el hombre que luchó de manera consecuente por una paz para Colombia sin traiciones y sin perfidia.

Pueblo colombiano, por la victoria, A LA CARGA!

FARC-EP

Segunda Marquetalia

Mayo 18 de 2021

