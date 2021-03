Este miércoles 10 de marzo, la escudería Ferrari muestra el nuevo monoplaza para la temporada 2021; así lo informó el presidente John Elkann.

Este coche tiene una unidad de potencia y cambio completamente nuevos y aerodinámica mejorada, describió. Y se espera que el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc afronten el Mundial de Fórmula 1 de 2021.

El equipo de Ferrari ha insistido en la «responsabilidad que conlleva representar a la Escudería italiana y en su voluntad de forjar junto a Carlos Sainz y Leclerc a un grupo digno de la memoria de Enzo Ferrari, el fundador del Cavallino Rampante».

Po su parte, el director del equipo, Mattia Binotto señaló que «El SF21 nace del coche del año pasado y tratamos de mejorarlo en todas sus partes, en aerodinámica, unidad de potencia completamente nueva».

Ferrari se inspiró el nuevo monoplaza en el modelo 125S de 1947, un coche que originó la leyenda de la escudería italiana.

En este diseño se destacó la zona posterior de color amaranto. Junto al escudo de Ferrari se observa el tricolor, verde, blanco y rojo, de la bandera italiana.

📹@CarlosSainz55 and @Charles_Leclerc give you their thoughts on our new car livery

They're also super excited to hit the track for the first time this week

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 10, 2021