Compartir

La actriz venezolana Gaby Spanic busca un nuevo amor pero lo está pidiendo con una nueva característica y es que este no puede ser tacaño. Así lo dio a conocer la estrella de muchas novelas en México y Venezuela.

Desde hace tiempo no se sabía nada de la venezolana que está radicada en México; como de vez en cuando también se ve en Miami. Como también hace unos meses se supo que quería trabajar en Perú.

El hombre ideal para la actriz tiene que ser un amor especial que la sepa conquistar; según explicó en una entrevista para un programa. En la actualidad la estrella de La Usurpadora no tiene pareja.

“Quiero un hombre maduro a partir de 50 años, 52, 53… que no tenga complejos, que no sea codo, que tenga su casa y yo la mía; que no se meta con mi dinero, ni con mi libertad, que sea el que tiene que ser porque tampoco quiero morir sola”, confesó Gaby Spanic.

También puedes leer ahora en nuestro portal:

«Si quieres recibir además esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»