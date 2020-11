Conoce a los principales ganadores de los American Music Awards 2020; el cual, premia a lo mejor de la música; se llevó a cabo este domingo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Los American Music Awards reconocen a los mejores y más populares artistas de la música de la última temporada; gracias a la votación de los fanáticos. En un período que en esta ocasión abarca desde el 27 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020.

Asimismo, la gran protagonista de la velada fue Taylor Swift, quien fue distinguida con el premio a Artista del Año y Mejor Artista Femenina en la categoría Rock/Pop. Además, se impuso en la terna Mejor Video Musical por “Cardigan”.

Are you ready for it? @taylorswift13 is #AMAs Artist of the Year! pic.twitter.com/3pcbLKSE6B — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

The Weeknd, otro de los grandes premiados, se consagró como Artista Masculino Favorito de Soul/R&B y Álbum Favorito de Soul/R&B por “After Hours, Canción favorita Soul/R&B, con “Heartless”. También mostró una excelente presentación.

the weeknd tuvo la mejor presentación de la noche, de eso no hay dudas. no hay otro artista de esta generación que le llegue a los talones. se reinventa para cada uno de sus álbumes, hace unas presentaciones interesantes, originales y únicas #AMAs pic.twitter.com/cITCq4JRYl — talía ༝ (@itsyouabelx) November 23, 2020

Igualmente, Justin Bieber se impuso en la categoría masculina de Pop/Rock; y se presentó junto a Shawn Mende.

Becky G fue la Mejor Artista Femenina en la categoría Latina y Doja Cat fue la Mejor Nueva Artista y Artista femenina favorita (soul/R&B).

Otras presentaciones

“10,000 hours”, la canción del dúo Dan + Shay con Justin Bieber, fue una de las más destacadas de los American Music Awards. Al ser premiada en la terna Canción Favorita de música country y también en Colaboración del Año.

Del mismo modo, el tema de Dua Lipa “Don’t Start Now” se consagró como la mejor canción en la categoría de Rock/Pop. Además de interpretar su más reciente tema.

Dua Lipa y su hermosa performance fue lo mejor de la noche. #Amas pic.twitter.com/8QoXrEYqHm — . (@merxdt) November 23, 2020

Otra de las destacadas presentaciones fue Billie Eilish, que cautivó con su gran voz al presentar su tema “Therefore I Am”.

Principales ganadores de los American Music Awards 2020

Nuevo artista del año

Doja Cat

Artista social favorito

BTS

THIS JUST IN! Thank you for Favorite Social Artist from @BTS_twt to ARMY. 💜 #AMAs pic.twitter.com/TL7PuXEJXB — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Dúo o grupo favorito (pop/rock)

BTS

Álbum favorito (pop/rock)

Harry Styles “Fine Line”

"Fine Line" is the #AMAs Favorite Album – Pop/Rock! Congrats on this GOLDEN win, @Harry_Styles ✨ pic.twitter.com/ItBC92NjhU — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Artista masculino favorito (country)

Kane Brown

Artista femenina favorita (country)

Maren Morris

Artista masculino favorito (rap/ hip hop)

Juice WRLD

Artista femenina favorita (rap/hip hop)

Nicki Minaj

Canción favorita (rap/hip hop)

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”

Artista masculino favorito (latino)

Bad Bunny

Álbum favorito (latino)

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Canción favorita (latina)

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”

Artista favorito (rock alternativo)

Twenty One Pilots

Artista favorito (adulto contemporáneo)

Jonas Brothers

Artista favorito (inspiración contemporánea)

Lauren Daigle

Artista favorito (música electrónica)

Lady Gaga

Banda sonora favorita

Birds of Prey: The Album

