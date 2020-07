Gobernación de Texas declaró obligatorio usar tapabocas en público

Todo hacía parecer que la los republicanos no había nada que les doblara el brazo. Sin embargo Austin emitió una orden que hace obligatorio usar tapabocas en público. El gobernador Greg Abbott se vio presionado por el aumento de contagios de COVID-19 en el estado.

Texas ha roto su récord de número diario de nuevos casos varias veces en las últimas dos semanas, la última vez el miércoles cuando reportó 8.076 nuevos casos. Estas cifras ha guiado esta decisión para evitar la necesidad de medidas más extremas.

La oficina del gobernador dijo que la orden se aplicaba a todos los condados de Texas. Sin embargo los segmentó en rigor para los que tengan 20 o más casos confirmados de COVID-19. El Gobernador dijo que la medida era necesaria junto con otros esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.

El vigésimo octavo estado de la Unión no pudo seguir acompañando la tesis de la Casa Blanca. Tuvo que decantarse por una orden que hace obligatorio usar tapabocas. Las máscaras en esta pandemia han sido mal vistas por los republicanos y sus seguidores. Los argumentos del pueblo han llegado a esgrimir que usarlas está en contra de Dios. Además de que restringe la libertad de respirar de los estadounidenses.

Obligatorio usar tapabocas

Greg Abbott dijo que medida obedecía » a los recientes aumentos sustanciales en los casos positivos de COVID-19”… “Los aumentos en la tasa de positividad de COVID-19 y las hospitalizaciones resultantes de COVID-19 son un peligro”… “Ante las circunstancias se necesitan más medidas para lograr los medios menos restrictivos para reducir la creciente propagación de COVID-19”. Así que para evitar la necesidad de medidas más extremas» se emitió una orden ejecutiva que hace obligatorio usar tapabocas en Texas.

Abott añadió que «usar un protector facial es importante no sólo para protegerse a sí mismo. También evita dañar sin saberlo a los compañeros tejanos. Muchas personas que se presentan en público pueden tener COVID-19 sin saberlo porque no tienen síntomas».

El Texas money

La orden ejecutiva tiene varias disposiciones. Las autoridades de Texas pueden hacer cumplir la ley emitiendo una multa de $250 si alguien no cumple tras advertencia. Los oficiales no pueden «detener, arrestar o confinar en la cárcel a ninguna persona por una violación de esta orden. Tampoco por delitos conexos no violentos y no delictivos que se basen en una violación de esta orden ejecutiva». Sin embargo es obligatorio usar tapabocas.

La orden de Abbott llegó después que la semana pasada prohibió que los bares del estado sirvan alcohol. Ahora es obligatorio usar tapabocas en Texas. Sobre el tema de los bares se trata de un intento de detener el aumento de los casos. Abott emuló a gobernadores de varios estados que hacen hincapié en la necesidad de llevar máscaras. Además la practicar el distanciamiento social es parte de los esfuerzos para detener el aumento de nuevos casos.