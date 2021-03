Golden Globes 2021, cada año descorchan la temporada de premios de Hollywood, celebraron su 78 edición; con una gala en gran medida virtual debido a la pandemia y con sus presentadoras, Tina Fey y Amy Poehler, desde Nueva York y Los Ángeles.

Mejor actor de reparto, con Daniel Kaluuya ganando por su actuación como el líder de las Panteras Negras Fred Hampton.

John Boyega destacando en la categoría de Mejor actor de reparto en televisión por su rol en “Small Axe”. Le siguió la victoria de Catherine O’Hara en la categoría de Mejor actriz de serie de comedia y musical por “Schitt’s Creek”.

Congratulations to Catherine O'Hara – Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy – Schitt's Creek (@SchittsCreek). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/WmJEbjkZPg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Asimismo, Pixar logró un nuevo Globo de Oro al ganar la categoría de Mejor película animada con “Soul”. Los directores Pete Docter y Kemp Powers agradecieron el reconocimiento.

Mientras tanto, con un mensaje ambientalista Mark Ruffalo recibió el premio a Mejor actor en miniserie o película para televisión por su protagonismo de la serie de HBO “I Know This Much is True”.

.@MarkRuffalo wins for Best Actor in a Limited Series, Anthology Series/Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/6kPJRCNHsf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Igualmente, Aaron Sorkin ganó su primer Golden Globe 2021, con su guion para “The Trial of the Chicago 7″. En el primer premio especial de la noche, el productor y guionista Norman Lear recibió el Premio Carol Burnett en honor por su trabajo visionario en la televisión.

Pues, en la primera sorpresa de la noche, la actriz Emma Corrin venció a su compañera de elenco de “The Crown” Olivia Colman y se llevó el premio a la Mejor actriz de serie dramática. Corrin interpretó a la princesa Diana durante esta temporada de la serie.

Congratulations to Emma Corrin – Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama – The Crown (@TheCrownNetflix). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/TaVc73hIFj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Del mismo modo, “Io sì (Seen)” por Laura Pausini para “The Life Ahead” se llevó el galardón a Mejor canción original, mientras que Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste se llevaron el premio a Mejor banda sonora por su trabajo en “Soul”.

#GoldenGlobes | La ganadora a Mejor Canción es "The Life Ahead" interpretada por Laura Pausini 😍 pic.twitter.com/e5973TnNqf — Revista La Máquina (@lamaquinamedio) March 1, 2021

Jason Sudeikis se llevó el premio Mejor actor de serie de comedia o musical por su trabajo en “Ted Lasso”. Continuando con su serie de victorias, “Schitts Creek” se llevó el prestigioso premio a Mejor serie de comedia o musical.

Por su parte, Rosamund Pike ganó el codiciado premio a la Mejor actriz de musical o comedia por su rol como la protagonista de “I Care a Lot”.

Rosamund Pike’s gorgeous gown is almost as big as her charm! We interviewed her after her #GoldenGlobes win for Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy! pic.twitter.com/7ZUZYcK1cU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Además, en otra victoria para “The Crown”, el actor Josh O’Connor se llevó el premio para Mejor actor de serie dramática.

Congratulations to @joshoconnor15 for winning Best Actor in a TV Series, Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/LWHcapjpio — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

En la tercera victoria de la noche, “The Crown” se llevó un Globo de Oro más, esta vez en la importante categoría de Mejor serie dramática.

Golden Globes 2021: Otros ganadores

Igualmente, Jodie Foster ganó la categoría Mejor actriz de reparto con su rol en “The Mauritanian”, su tercer Globo de Oro en su carrera. Mientras que Gillian Anderson se llevó el premio a Mejor actriz de reparto en televisión en la cuarta victoria de “The Crown”.

Congratulations to Gillian Anderson (@GillianA) – Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role – The Crown (@TheCrownNetflix). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/n7BQblTDeu — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

En la noche de los Golden Globes 2021, no pudo faltar una de las favoritas; “The Queen’s Gambit” tuvo una gran noche, al llevarse no solo el premio a Mejor miniserie o película para TV, sino también valiéndole el premio a Mejor actriz en miniserie o película para televisión con Anya Taylor-Joy.

Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

En un homenaje póstumo y una muestra del increíble talento que nos dejó la muerte, Chadwick Boseman ganó el premio a Mejor actor de drama por su rol en “Ma Rainey’s Black Bottom”.

El premio fue aceptado por la esposa del actor Taylor Simone Ledward, quien dio un conmovedor discurso de agradecimiento.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

“Borat Subsequent Moviefilm”, ganó la categoría de Mejor película musical o comedia, convirtiéndose en la primera secuela en ganar este premio específico.

Finalmente, la sorpresa de la noche Andra Day se llevó el premio de Mejor actriz de drama; mientras que “Nomadland”, una de las favoritas para ganar el Oscar, se llevó el premio a Mejor película dramática.

Congratulations to Nomadland for taking home the award for Best Motion Picture, Drama at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/0JFBzERv6s — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

