Greta Thunberg le dio este consejo a Donald Trump

La activista medioambiental Greta Thunberg le dio un consejo a Donald Trump, a través de las redes sociales.

«¡Paren el conteo!», escribió este jueves Trump, mientras en Estados Unidos continúa el escrutinio. Thunberg aprovechó la oportunidad y le devolvió a Trump una burla que tiempo atrás le hizo sobre los supuestos problemas de ira de la activista.

«Tan ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película con un amigo. ¡Relájate, Donald, relájate!«, manifestó la activista sueca.

Cabe destacar, que el tuit de Thunberg es una alusión a otro tuit que Trump escribió en 2019: «Tan ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película con un amigo. ¡Relájate, Greta, relájate!».

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020