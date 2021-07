Los habitantes de San Diego se ven forzados a ir a otros municipios para recibir la vacuna contra el Covid-19, debido a que las autoridades no tomaron en cuenta a la localidad para los operativos de inmunización.

Alrededor de 126 mil habitantes requieren recibir la vacuna en esa localidad, “pero las personas nos indicaron que al ingresar al sistema para solicitar una cita, no aparece San Diego porque no tiene punto de vacunación asignado”, aseguró el alcalde León Jurado Laurentín.

Para él, el gobierno no gestionó la cantidad suficiente de dosis para todos los venezolanos y por eso existe un gran déficit de jornadas. Incluso, algunos centros se cerraron porque no tienen las cantidades requeridas para atender a toda la población.

“El llamado no es solo al gobierno regional, sino al nacional, para que ubique las vacunas para todos los venezolanos, constituye una exigencia para preservar la vida. Ya muchos amigos y familiares hemos perdido por la enfermedad y cada vez son más quienes se contagian y mueren. Necesitamos vacunas para todos y que estén debidamente por la Organización Mundial de la Salud”, expresó el alcalde de San Diego.

A los vecinos de San Diego que les llegó el mensaje para recibir la inmunización, deben ir al Parque Recreacional Sur de Valencia, la plaza Fabián de Jesús Díaz al norte de la capital carabobeña, a la sede de Insalud en el centro o al ambulatorio Miguel Franco de Naguanagua.

Todo esto con un severo problema de movilización causado por la falta de transporte público y las deficiencias con el suministro de combustible.

Habitantes de San Diego deben ir a otros municipios para inmunización

Ya van tres días consecutivos los que cuentan en San Diego sin que llegue gasolina a ninguna de las estaciones de servicio. Esto complica mucho más el panorama y provoca que los vecinos se vayan a vacunar exponiéndose entre el típico hacinamiento de las pocas unidades de transporte público que están en circulación.

Esta representa una deficiencia que en el municipio intenta solucionarse con la ruta de la salud; que se encarga de llevar a pacientes renales y oncológicos a los centros donde se realizan sus tratamientos, y con dos unidades de transporte que cumple recorridos en lo interno de la localidad.

En San Diego existen centros de salud que no dependen de la alcaldía sino del gobierno regional y el nacional. Aunque el alcalde Jurado Laurentín prefiere no hablar del tema, aseguró que hay ambulatorios y CDI que al mediodía están cerrados “y las personas no tienen la posibilidad ni de tomarse la tensión”.

Sin embargo, en los que dependen de la Fundación Salud para Todos, como el Centro de Especialidades Pediátricas Dr. José Gregorio Hernández se atienden a personas de otros municipios. “Eso nos dice que en otras partes no funcionan de la mejor manera los centros de salud”.

