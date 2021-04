Este lunes 19 de abril, el helicóptero Ingenuity hace historia y vuela sobre Marte; ocurriendo un pequeño vuelo pero un gran viaje para la Humanidad.

La agencia espacial estadounidense NASA realizó el primer vuelo controlado con el pequeño helicóptero de 1,8 kilogramos y 85 millones de dólares Ingenuity.

Un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción anunció que «Los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta».

El portal DW reseñó que un breve video grabado desde el rover Perseverance, que se mantuvo a unos 60 metros de distancia. El artefacto voló tres metros sobre la superficie marciana, y luego volviendo a tierra firme.

La ingeniera principal, Mimi Aung señaló que «¡Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta!». Pues, la cámara del Ingenuity envió una imagen fija en blanco y negro que apuntaba hacia abajo y en la que podía verse su propia sombra proyectada sobre la superficie de Marte.

En 1930, los hermanos Wright, Orville y Wilbur en Kitty Hawk, Carolina del Norte impulsaron el primer vuelo propulsado en la Tierra.

Agregó que «Si no fuera por el coronavirus, abrazaría» a todos sus compañeros presentes en la sala.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021