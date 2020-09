Según la agencia Reuters, los funcionarios de Turquía han mantenido conversaciones con Henrique Capriles y Stalin González sobre unirse a la votación.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, informó sobre un supuesto proceso de diálogo en Venezuela entre el Gobierno y la oposición.

Turkey officials have held discussions with Henrique Capriles and Stalin González about joining the vote: Cavusoglu

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) September 1, 2020