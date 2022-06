Compartir

Guillermo Dávila y su hijo peruano Vasco Madueño siguen en un cerrado duelo desde hace tiempo. El muchacho nacido en Lima luego de reclamar a su padre por la paternidad lo calificó de “manipulador y tóxico”.

El joven cantante desde hace años se ha referido al “ídolo de esta generación” como una persona con malas intenciones. Algo que de verdad dio que hablar en su país y Dávila ha sido noticia desde ese tiempo.

En el programa de Magaly TV, que es muy popular en la capital peruana, el hijo del actor con la actriz Jessica Madueño; dijo las declaraciones las cuales han dado de que hablar. Aunque no es la primera vez que este descarga a Dávila.

«Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él; yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo», expresó el joven.

Ya el joven el año pasado destacó que se decepcionó del cantante venezolano y por eso no aceptó el apellido. De igual modo ha dicho la actriz Jessica Madueño, quien destacó que Dávila nunca reconoció al joven.

«No confío en él, desgraciadamente siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él; lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. No está obrando bien y yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras», manifestó.

El muchacho dijo que Dávila se estaba aprovechando de la situación para promocionarse en Lima. La prensa ha sido siempre vigilante tanto de uno como del otro, el cantante venezolano estuvo trabajando un tiempo en la televisión peruana; y busca ahora presentarse otra vez en ese país aprovechando la cantidad de venezolanos que hay en Lima.

«He cambiado mucho, me considero una persona menos ingenua. Yo lo que quiero es ir para adelante y valerme por mí. No quiero hablar más de él, quiero que se acabe. Lo que yo quiero es tener paz», expresó.

