Los hinchas están preocupados por la salud del exfutbolista brasileño Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como “Pelé”.

Hasta los momentos, el ganador de tres Copas Mundiales de la FIFA no responde a la quimioterapia y está en «cuidados paliativos».

El Rey del Fútbol, de 82 años, está ingresado en el Hospital Albert Einstein, por una «reevaluación del tratamiento de quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre de 2021».

Pelé não responde mais à quimioterapia e está sob cuidados paliativos para não ter dor e falta de ar.

Não há mais tratamento para o câncer no intestino, que deu metástase no pulmão e no fígado do Rei do Futebol.

🗞️ Folha de São Paulo pic.twitter.com/d0yI6tWKKH

— FutebolNews (@realfutebolnews) December 3, 2022