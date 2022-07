Un hombre se convirtió en héroe luego de que salvó a una niña de dos años que cayó desde un edificio de seis pisos en China.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la menor cayó accidentalmente desde la ventana de unos apartamentos.

No obstante, el sujeto identificado como Shen Dong hablaba por teléfono cuando se percató de que la infante se agarraba del un borde de publicidad, justo antes de caer al piso.

En compañía de una mujer, se colocaron debajo de la niña y lograron atraparla antes de que ocurriera una tragedia.

Posteriormente, trasladaron a la menor hacia un hospital, donde se comprobó que estaba fuera de peligro.

De acuerdo al medio China Daily, se conoció que la niña que rescató el hombre llevaba el mismo nombre que su hija, Xinxin, que significa «confianza» en mandarín.

A young kid fell down from the 6th floor in Jiaxing, Zhejiang Province, on July 19.

Fortunately, a passer-by hugged the baby bravely,

saved the kid,saved a family👏 pic.twitter.com/8YCyDbmuOp

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 21, 2022