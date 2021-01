En el horóscopo de hoy, trae una nueva energía disponible en enero de 2021, que trae la nueva dinámica para todos los signos zodiacales, esto actualizará todo lo que tiene que ver con la creatividad y los emprendimientos, nos despierta y nos motivas a crear y construir cosas nuevas, esos si, es el mes de la energía de la aceleración. La cuadratura entrará en los signos de Tauro y Acuario.

Signos de Tierra

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Comenzamos el nuevo año Virgo, con nuevos encuentros donde se fortalece los negocios y nuevos emprendimientos, prepárate mentalmente para defender tus puntos de vista.

Buscas tener este año orden en todo lo respecto a tu vida, llegará el momento propicio para encontrar tu evolución.

Empleo: Nuevas inversiones mejoran tu parte laboral.

Amor: Gozarás de estabilidad afectiva.

Salud: Evita todo lo relacionado con le estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 2

Color de suerte para esta semana, marrón.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Para ti Capricornio, el nuevo año trae nuevas tendencias para abrirte en nuevos proyectos, no te dejes llevar tanto por la pasión, pisa tierra, donde hay defectos corrígelos, no te mientas a ti mismo, solo siendo objetivo podrás resolver todas tus dificultades.

Las nuevas energías del año te abrirán a nuevos proyectos que te impulsarán tu vida.

Empleo: Mueves las energías de tu sitio laboral.

Amor: Llega el momento para tu estabilidad sentimental.

Salud: Cuídate de la tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 8

Color de suerte para esta semana, marrón o negro.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Para ti Tauro, los mensajeros del cielo te pronostican nuevas oportunidades de crecer en lo laboral, no permitas que nada te tranque tu suerte, no desaproveches la oportunidades que te vienen, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Te viene una buena racha para mejorar tu suerte, no dejes pasar el tren.

Empleo: Nuevas oportunidades laborales.

Amor: Gozas de estabilidad afectiva.

Salud: Pendiente con la vista.

Número para tu suerte de esta semana: 4

Color de suerte para esta semana, verde.

Signos de agua

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Los mensajeros del cielo para ti Cáncer, abren a un nuevo ordenamiento energético, este año nuevo para ser y construir un hogar, en todo lo respecto en lo sentimental te vendrá la estabilidad que buscabas, se abren puertas para emprender, crear nuevos negocios. Esto te va a permitir a estar muy activo durante el comienzo de año.

Empleo: Aumento salariales.

Amor: Estabilidad y equilibrio para formar una buena relación de pareja.

Salud: Cuídate de la ansiedad.

Número para tu suerte de esta semana: 3

Color de suerte para esta semana, blanco o azul.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para Piscis, los ángeles de luz le gratifican este nuevo año con cosas que van a estar fermentada con la creatividad en los proyectos, en todas las actividades que se relacionan con todo lo que tenga que ver con actividades económicas.

Es un tiempo de renovación y cambio para ti Piscis, aprende a perdonar, suelta el pasado.

Empleo: Nuevo proyecto comienza.

Amor: Buscas tener comprensión y armonía.

Salud: Cuídate de problemas en el colon.

Número para tu suerte de esta semana: 26

Color de suerte para esta semana, azul y blanco.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Comienzas un año Escorpio, superando algunas dificultades, necesitas realizar una actividad que te ayude a crecer en lo económico; toda presión que tienes por dentro, recuerda que todo pasa por muy duro que sea, el momento propicio te llegará. Tu suerte mejora aprovéchala.

Empleo: Mueves energías en tu sitio laboral para tu suerte.

Amor: Buscas una relación estable.

Salud: Cuídate la dentadura.

Número para tu suerte de esta semana: 24

Color de suerte para esta semana, rojo.

Signos de aire

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, las nuevas energías cósmicas de este nuevo año, aunque pueda parecerte que todo se te paralizar no es así, ya que vas a estar favorable en tu suerte; sigues emprendiendo y creciendo con tu planes, llegará una persona a tu vida que será de mucha ayuda para concretar lo que estás haciendo, encuentras tu estabilidad emocional.

Empleo: Siguen los emprendimientos.

Amor: Encuentras tu alma gemela.

Salud: Cuídate del estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 10

Color de suerte para esta semana, azul claro.

Acuario (21 de enero – 18 de febrero)

Un nuevo año comienza moviendo energías propicias pata ti Acuario, tu fuerza y voluntad es tu mejor aliado en este momento, no puedes dejar nada al azar, sobre todo cuando son problemas familiares a resolver.

Se te presenta una oportunidad nueva de hacer cambios laborales, recibirás una recompensa por tu trabajo, tu suerte cambia aprovéchala.

Empleo: Cambios favorables.

Amor: Comunicación con la pareja.

Salud: Evita disgustos que te enferman.

Número para tu suerte de esta semana: 8

Color de suerte para esta semana, azul oscuro y blanco.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis, estas en un mes propicio para comenzar una nueva actividad, adicional que te ayudará nuevos ingresos, no temas a dar este paso, todo luce favorable para ti. Prepárate para nuevas mudanzas vienen el comienzo de una nueva vida, tu suerte mejora géminis el nuevo año te trae renovación.

Empleo: Una nueva propuesta laboral.

Amor: Encuentras tu estabilidad emocional.

Salud: Cuídate de problemas musculares.

Número para tu suerte de esta semana: 15

Color de suerte para esta semana, blanco y azul oscuro.

Signos de Fuego

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las nuevas energías del año para ti Leo, están internamente en orden, es difícil que puedas ir hacia atrás, trata de ser cada día más optimista, jerarquiza tus prioridades a lo que realmente es importante para ti, no te desvíes de tus proyectos, que nada te distraiga en esos objetivos, pero no te precipites al emitir juicios a personas que están en tu entorno se cuidadoso con amistades tóxicas, un mes para organizar todo lo que vas emprender, tu suerte estará propicia.

Empleo: Nuevos proyectos mejorará tu parte económica.

Amor: Gozarás de una estabilidad efectiva.

Salud: Evita el estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 6

Color de suerte para esta semana, amarillo, dorado o blanco.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Un nuevo año que te trae cambios Sagitario, no permitas que nadie te humille y maltrate debes hacer vales tus ideas y jerarquía como persona, si otros quieres lo que tú has conseguido que lo busquen con el mismo esfuerzo y sacrificio que tú has hecho.

Tu suerte va a mejorar, se abren puerta para emprender en nuevos negocios; a tu vida llega una persona que te va a impulsar, se levanta nuevos proyectos que te impulsan.

Empleo: Nuevas preposiciones laborales s te llegan.

Amor: Consigues lo anhelado en tu parte sentimental, tocan la puerta de tu corazón.

Salud: Evita los disgustos que puedan enfermarte.

Número para tu suerte de esta semana: 26

Color de suerte para esta semana, azul.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Si no tienes tus ideas en orden Ariano, es difícil que avances con firmeza, procura aquietar tu mente, tranquiliza tus ideas en armonía perfecta, debe tener claro que es prioritario para ti, no dudes en vivir para ti, resuelves tu conflictos emocionales, sino no podrás resolver crecer como persona, es fundamental que sepas cuáles son tus verdaderos sentimientos, buscas la buena comunicación y esto te servirá para crecer, viene momentos propicios para tu suerte en lo económico, aprovéchalo.

Empleo: Emprendimientos y nuevos negocios.

Amor: Llega un nuevo amor.

Salud: Cuídate la tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 30

Color de suerte para esta semana, rojo.

Si deseas conocer más de como le irá a tu signo zodiacal consulta el horóscopo del maestro de luz en su cuenta de Instagram @elmaestrodeluz. Para contrataciones en sesiones privadas puedes hacerlo través de su correo electrónico [email protected]

Continúa leyendo: Inicia la semana moviendo todas las energías de tu hogar