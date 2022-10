Este viernes, se inauguró la Unidad de Protección y Atención a la Mujer, UPROMUJER, ubicada en los espacios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el centro de Valencia.

La apertura fue realizada por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, junto a la primera dama regional Dra. Nancy de Lacava, el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús París Lara, por el Comandante de la ZODI Carabobo, G/D Luis Bustamante Pernía y otras autoridades.

“Que no haya mujer en todo el estado que no sepa que cuenta con nosotros y que existe esta nueva Unidad para su protección, no podemos permitir que esto le siga pasando a gente indefensa, esto no puede ser un saludo a la bandera”, señaló a fin de erradicar esta clase de delitos de violencia contra la mujer.