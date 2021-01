Incendio en la mayor fábrica de vacunas en India dejó cinco personas muertas, este jueves 21 de enero, en un área del gran complejo de la sede central de SII en la localidad de Pune, en el estado occidental de Maharashtra.

Las instalaciones Serum de la India (SII), uno de los fabricantes más grande y que produce la fórmula Covishield, la vacuna de la universidad británica de Oxford y AstraZeneca contra la COVID-19 se incendió.

En este sentido, el presidente de la compañía, Adar Poonawalla, dijo que el fuego no alteró las muestras para los envíos de Covishield, ya que hay “múltiples edificios de producción”.

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

Aunque Poonawalla había celebrado por la red social de Twitter que no había víctimas, más tarde tuvo que recular y lamentó que cinco personas perdieron la vida durante el incidente.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

Por su parte, Prashant Ranpise, jefe del servicio de bomberos local, señaló que recuperaron del lugar del incendio cinco cadáveres y otras nueve personas fueron rescatadas con vida, reseñó El Carabobeño.

Además, puntualizó que se desconocen las causas del incendio en la mayor fábrica de vacunas en India. “Desconocemos aún la causa del incendio. La operación de rescate continúa, pero hemos controlado el fuego”, punteó.

#VIDEO | Fire breaks out at Serum Institute of India in #Pune. Source: ANI pic.twitter.com/sxsS5TnPrx — G Plus (@guwahatiplus) January 21, 2021

