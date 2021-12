Compartir

















La red social Instagram reveló varias medidas para los más jóvenes y sus padres o tutores que se aplicarán en el 2022, donde destaca el control parental.

De acuerdo al jefe de la compañía, Adam Mosseri, estas medidas ayudarán a mantener a los usuarios «aún más seguros en Instagram». Se complementarán, además, con las ya existentes en la plataforma.

Una de las nuevas medidas proporcionarán una mayor seguridad entre los jóvenes, la cul consiste en la imposibilidad de etiquetar o mencionar a los menores que no siguen a ese usuario. Por ejemplo, si una persona intenta etiquetar a un menor, y este no sigue a esa cuenta, no podrá hacerlo.

El usuario al que estaba intentando etiquetar, además, no recibirá ningún aviso. Por otro lado, en enero de 2022, Instagram permitirá eliminar masivamente el contenido publicado a lo largo del tiempo. Por ejemplo: imágenes, vídeos, ‘me gusta’, comentarios, etc.

Si bien esta última herramienta estará disponible para todos los usuarios, el máximo responsable de Instagram confía en que resultará muy útil entre los más jóvenes. Principalmente, porque también servirá para que puedan entender «qué información compartieron en Instagram».

Los padres y tutores también tendrán acceso a herramientas que ofrecerá un mejor control sobre qué ven sus hijos en la plataforma.

En marzo, Instagram activará una función que permitirá conocer cuánto tiempo pasan sus hijos en la app. En caso de necesitarlo, los padres podrán establecer un límite de tiempo.

Adicionalmente, los jóvenes también podrán reportar a sus padres si denunciaron a alguien en la app. Esto, según Instagram, ayudará a que «puedan hablar con ellos».

En paralelo, Instagram está desarrollando un «centro educativo para padres y tutores» (probablemente virtual) que facilitará guías y herramientas para gestionar el uso de las redes sociales. La app perteneciente a Meta (Facebook) comfirmó que llegarán más funciones adicionales a las ya anunciadas a lo largo del próximo año.

Las nuevas herramientas coexistirán con las ya existentes en la plataforma. La red social está desplegando de forma global la función «toma un descanso» o «take a break», que permite establecer recordatorios para que la app nos avise de que es hora de respirar profundamente, escuchar una canción que nos guste o realizar una tarea pendiente antes de volver a navegar por Instagram.

La app, además, también está limitando el contenido que aparece en la pestaña «explorar», evitando aquel que resulte perjudicial para los adolescentes.

Noticias24 Carabobo

