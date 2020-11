Integrante de Jesse y Joy sufrió un terrible accidente

El guitarrista y compositor del dúo mexicano Jesse y Joy, sufrió un terrible accidente que lo mandó directo a la clínica.

A través de sus historias de Instagram, el cantante publicó una serie de imágenes con las que informó que a consecuencia de una terrible caída, tenía que ser operado.

“Ya voy a pasar a cirugía, ahí les voy contando cómo me va pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada, me van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos”, dijo.

Asimismo, Jesse contó que la caída fue por un mínimo descuido que tuvo al distraerse mirando a su mascota. No se percató del grosor del vidrio que tenía la puerta.

“Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, por voltearlo a ver no veo que estaba la manija de la puerta, estaba cerrada; pero gracias a Dios me fue súper bien a como pudo haber sido el accidente, pero bueno ya estoy acá ready”, aseguró.

El cantante ya se encuentra en casa con una férula en su pierna y guardando reposo absoluto.

