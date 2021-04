El jueves en horas de la noche el exdiputado Juan Guaidó retó al gobierno a intervenir La Cota 905. La tarde del 22 de abril hubo un fuerte enfrentamiento entre bandas delictivas de esa zona y el CICPC; el saldo supuestamente es de cuatro heridos.

«Si Maduro dice que controla algo, ¿por qué no se va en este momento a la Cota 905 a apoyar a nuestros funcionarios?; Trata de vender un control que no tiene ni en la capital. Mientras, nuestros funcionarios no pueden ni defenderse», dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.

El exdiputado retó a las autoridades principalmente al gobierno a plantear la solución en el problema. Esta zona de la capital ha sido tomada por el hampa, quienes controlan el lugar; este jueves los vídeos de los tiroteos se volvieron virales en las redes.

La intervención de La Cota 905

Hasta ahora el gobierno no ha fijado posición por el reto del exdiputado planteado desde Twitter. Pero ya varias personas en medios de comunicación; entre ellos criminólogos y políticos piden una solución.

El jueves en la tarde los integrantes de la banda delictiva se quejaron del papel del CICPC. Dijeron que estos comenzaron a disparar hacia la zona; por eso el exdiputado pidió la intervención de La Cota 905.

El lugar ha sido tomado en sus extremos por la conocida banda del Coqui; la cual busca extenderse a otras zonas entre ellas La Vega. La posición del exdiputado también fue criticada por seguidores del gobierno.

Varios destrozos

La zona de la capital ubicada en una montaña la cual es atravesada por un túnel ha sido blanco de críticas. Es por ello que el exdiputado pidió al gobierno la intervención de La Cota 905; el despliegue de armas visto ha impresionado a muchos.

Desde hace tiempo varias personalidades han indicado su preocupación por las llamadas zonas de paz. Estas se encuentran estratégicamente en Caracas; pero las mismas lejos de una solución han sido un problema.

