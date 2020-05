View this post on Instagram

“ El otoño 🍂 no tiene sol de fuego, ni turbas ni dramáticas visiones, los dolores se van de vacaciones y la brisa en las tardes es un juego…” Mario Benedetti Sesión Look otoño 📸 : Trabajo maravilloso @cindymadrigalphoto 👏👏👏 Motivo :#babykauamstambouli 💙👶 B’H @albertokauam #fotosembarazo #amortotal #poemasdeamor #aishastambouli #cooming_soon