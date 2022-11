En la segunda vuelta del Grupo B del Mundial de Qatar 2022 irán sorprendió a Gales con pizarra de 2-0. Un balde de agua fría resultó ser el fútbol desarrollado por los iraníes en defensa y constante ataque; ante un Gales que por momento se vio sin creación de juego.

Dejando sin pelotas en medio campo a los europeos, los iraníes iban siempre adelante y frenaron a Gareth Bale quien buscó siempre anotar pero muy marcado. Un encuentro de mucho roce, toques y tres tarjetas amarillas; una para Gales y dos para Irán.

Ya se había notado en el debut de los iraníes que tienen una defensa férrea y que era probable que Gales cayera en el juego. Mientras que la posesión estuvo en poder de los europeos con un 62%.

Pero Irán supo tener y retener la pelota con precisión en el campo de juego, por ahora se espera como estará la tercera vuelta de dicho grupo; que lo completan los combinados de Inglaterra como de Estados Unidos.

WHAT A MOMENT FOR IRAN! WHAT A GOAL BY ROUZBEH CHESHMI! #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/xGxiPZN1pq

— Erik (@noterikcastro) November 25, 2022