El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden realizó este lunes la toma de posesión como el 46° gobernante del país norteamericano, en un acto donde Kamala Harris tomó posesión como vicepresidenta.

Bajo estrictas medidas de seguridad tras los ataques al Capitolio del pasado 6 de enero, el político demócrata inició la ceremonia pidiendo un minuto de silencio y oración en honor a las víctimas del Covid-19 en EEUU.

Joe Biden pidió a todos en el Capitolio un instante de silencio y oración por todas las víctima del COVID-19. EN VIVO: https://t.co/6rPdzAcjeQ pic.twitter.com/M66cJmd3Js — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 20, 2021

Durante su discurso, expresó que bajo su mandato «podemos realizar justicia racial y hacer que EEUU se convierta nuevamente en ejemplo para el mundo». Resaltó también que planea «reparar las alianzas y trabajar con el mundo«, con el objetivo de volverse un socio confiable para la paz la seguridad y el progreso.

«Yo me volveré un presidente para todos los estadounidenses, todos los estadounidenses y les prometo que lucharé tanto por quienes me respaldaron como por aquellos que no me respaldaron», afirmó el nuevo presidente de Estados Unidos.

📷La ceremonia de investidura de Joe Biden, en imágenes https://t.co/L7ej62onuQ pic.twitter.com/xKQ9xmarQP — EL MUNDO (@elmundoes) January 20, 2021

Con respecto a cómo manejará la pandemia del Covid-19, Biden indicó que se necesitará de « toda nuestra fuerza para perseverar». En ese sentido, agregó que se establecerán nuevas políticas para enfrentar la pandemia como una nación.

Sobre la juramentación de Kamala Harris como la primera mujer elegida vicepresidenta, opinó que «no digan que las cosas no cambian, hoy juró la primera mujer como vicepresidenta. A los que no me apoyaron les pido que me escuchen y me den la oportunidad».

Los Biden llegan a la ceremonia de toma de posesión en el Capitolio. Caen leves copos de nieve pic.twitter.com/VDhoGyjyUw — Dori Toribio (@DoriToribio) January 20, 2021

La toma de posesión de Joe Biden tuvo la presencia de los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama; George W. Bush y Laura Bush, y Bill and Hillary Clinton. Igualmente asistió el embajador designado por el líder de la oposición Juan Guaidó, Carlos Vecchio.

El evento contó además con la participación de Lady Gaga, quien entonó el himno de los Estados Unidos, y de Jennifer López, que cantó «This Land Is Your Land«.

📺 TV en DIRECTO | Jennifer Lopez interpreta el clásico 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie, en la investidura de Joe Biden. "Una nación con libertad y justicia para todos", ha dicho la cantante en español #InaugurationDay https://t.co/HN3Cu1R5Xl pic.twitter.com/wHy4RGa9S3 — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

