El delantero venezolano Josef Martínez convirtió el gol 100 en su carrera dentro de la MLS, con lo cual se mantiene como en máximo artillero del Atlanta United.

Además de ello, se volvió el futbolista que más rápido llegó a la cifra de tres dígitos en la liga estadounidense, con 136 partidos.

No obstante, el tanto del criollo no evitó la derrota de su equipo 1-2 ante New York Red Bulls, correspondiente a la vigésima sexta jornada de la MLS.

Martínez anotó su sexto gol del año en el minuto 95, cuando el cuadro visitante tenía el partido encaminado; gracias a los tantos en la primera mitad de Lewis Morgan y John Tolkin. De esta forma, el venezolano rompió una racha de siete partidos sin anotar.

Pese a ello, Atlanta United se encuntran en la penúltima plaza en el Este, con 29 puntos; con siete puntos de ventaja sobre DC United, último.

Aun así, el cuadro todavía tiene chance de ocupar uno de los puestos a los playoffs de la Conferencia Este, donde se encuentra a cuatro puntos de distancia.

