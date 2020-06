En Venezuela la política es constante y tienes al menos que conservar un puesto en el parlamento. Juan Guaidó y las elecciones de la AN es la gran incógnita en su vida. Si se postula no es probable que gane pero si no lo hace pasa al olvido.

Ya la popularidad del actual diputado no es la misma que llegó a cosechar en enero de 2019. En ese tiempo de la autoproclamación presidencial representó una esperanza para un sector de la oposición. Pero ahora podría pasar al olvido.

Los casos en la política venezolana son muchos de los que tuvieron fama en la oposición y luego se olvidan. Manuel Rosales, Henrique Capriles, Henrique Salas Romer, Henrique Salas Feo, Pablo Pérez entre otros.

Juan Guaidó y las elecciones de la AN

Aunque el clima político en Venezuela está a un lado por la pandemia y cuarentena social. Los políticos buscan resurgir y buscar conservar un puesto en los comicios del parlamento. Aunque estos por ahora no tengan fecha prevista.

Ha sido tajante la posición del diputado Juan Guaidó y las elecciones de la Asamblea Nacional. El parlamentario de no postularse y no ganar pasaría al archivo de los políticos olvidados. Por ahora ha dicho que no competirá en las mismas.

Por ahora el panorama en la oposición sigue siendo incierto, esto por las situaciones que hay en los partidos. Las principales toldas políticas podrían perder sus puestos y quedar sin un diputado si no van a los comicios.

Panorama incierto

Es incierto el panorama no solo para Juan Guaidó y las elecciones del parlamento también para todas las toldas. El PSUV aunque tiene ventaja por su militancia las personas esperan ver caras nuevas.

Por su parte en la oposición ganar o mantener un diputado es la propuesta en varios partidos. Se espera que de verdad compitan en las elecciones. Luego de ganar en 2015 estos no supieron conservar el triunfo y cosechar éxitos junto a la población.

