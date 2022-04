El cantautor Juan Luis Guerra suspendió la presentación que tenía en Miami debido a que está contagiado con el COVID 19. Aunque el músico se encuentra estable de salud, tendrá reposo hasta mejorar.

Luego de su exitosa presentación en el Coliseo de Puerto Rico la semana pasada anunció en un video la novedad con su salud. Expresó que comenzó a presentar malestar en el cuerpo por lo que al realizarse la prueba salió positivo.

La nueva fecha de la presentación será ahora el 13 de mayo para todo el público latino en Miami. el maestro del merengue seguirá su tratamiento debido como reposo para luego continuar con la gira en el Caribe.

To all Juan Luis Guerra Miami fans, due to COVID-19 related circumstances the Saturday, April 30th concert at the FTX Arena has been postponed.



The new date will be Friday, May 13th. pic.twitter.com/wMU0uNZsEU

— FTX Arena (@FTXArena) April 27, 2022