El cantante Justin Bieber anunció en sus redes sociales que se encuentra afectado por una parálisis facial. Dijo que un virus afectó los músculos del rostro pero que está ya en tratamiento médico.

En un vídeo que se hizo viral explicó lo que está sintiendo en su cara e indicó que hay parte que no puede mover. “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado”, dijo el artista.

La gran fanaticada a nivel mundial le deseó pronta recuperación al cantante. Hasta ahora no dijo que virus le provocó la parálisis. Se pudo conocer que este problema de salud está asociado al síndrome de Ramsay Hunt.

Justin Bieber canceló su gira

El artista destacó que estará de reposo y que queda cancelada la gira Justin’s Justice World Tour 2022.

