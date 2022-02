Compartir

Unos la llaman el vecindario de los zombies y otros Kensington un lugar en Filadelfia que cada vez gana más terreno. Drogas de todo tipo, prostitución y violencia se ven en esa parte de América del Norte; a pesar de los esfuerzos del gobierno el problema va en crecimiento.

Las personas dicen que el lugar lo fueron dejando en libertad para adictos, pero estos ya no se conformaban con una calle. De allí pasaron a tomar más y más terrenos y ahora prácticamente es una gran área.

Los adictos en su mayoría jóvenes se entregan al consumo de drogas en ese lugar, día y noche; y es común verlos caminando por las calles descontrolados. Muchos de ellos incluso mueren de sobredosis de estupefacientes.

Desde 2017 el gobierno ha buscado mecanismos para alejar a los adictos a las drogas de esa zona de Filadelfia. Otros destacan que es mejor dejarlos que caminen hasta ciertas calles; pero cuando están bajo los efectos de las drogas pueden caminar muchos kilómetros.

Kensington, ¿la ciudad perdida?

Muchos locales comerciales permanecen cerrados y las personas han vendido las propiedades a bajo precio. Pero los adictos caminan por el lugar sin control incluso han asesinado a personas en la euforia de la droga.

“Las políticas que ha tomado el gobierno no han servido y duele ver como las personas jóvenes llegan al lugar para quedarse”; dijo Steve Somberg taxista. Asegura Somberg que hay calles donde es mejor no acceder, ya que no hay control de ningún tipo.

“Se ha hecho miles de pruebas y siguen llegando jóvenes y jóvenes aquí es como la fase terminal del vicio”; dijo. Hasta ahora, los que van los las calles del lugar lo hacen mucho cuidado; ya que muchos de los adictos se lanzan a los vehículos.

Hay calles donde no se les permite el acceso al lugar, ya que estos caminan y duermen tanto en el asfalto como en las aceras. “Es como un lugar del apocalipsis donde ves a personas que se entregaron a las drogas”.

