Compartir

La basura en Maracay sigue siendo un dolor de cabeza y en lo que va de año el problema ha crecido; y las personas reclaman a las autoridades ya que hay dos semanas y media que el aseo no hace la recolección debida. Hasta ahora la alcaldía de Girardot no ha dado respuesta.

Las montañas de desechos en la parroquia San José son enormes y los olores nauseabundos no se aguantan en la zona. No se han visto los camiones del aseo desde hace tiempo; los habitantes de la zona presumen que es por falta de gasoil que no se ha hecho la recolección.

Los habitantes se quejan de los problemas que hay ahora por la recolección de desechos; anteriormente los camiones pasaban tres días a la semana luego solo los jueves. Y tienen ya dos semanas y media que no los han visto.

Otra de las quejas que hay es que cuando pasan piden colaboración para poder hacer la recolección de basura y los vecinos no pueden cubrirla. De igual manera, piden algún producto a las familias para poder llevarse la basura.

La basura en Maracay sigue creciendo

El problema de la recolección de desechos no es de ahora en los últimos tres años ha sido una constante en la capital del estado Aragua. Y los vecinos como dueños de locales comerciales no entienden el motivo del porque no se están llevando la basura.

Esto ha generado otro problema y es que por la falta de recolección de desechos se ha visto la presencia de roedores en algunos urbanismos. En la actualidad no es el único problema que tiene Maracay ya que los apagones y falta de agua se notan.

Otra de las quejas es por la cantidad de personas en situación de calle que hay tanto en el centro de Maracay como en las cercanías del Terminal de pasajeros ubicado en la avenida Constitución con Fuerzas Aéreas.

También puedes leer ahora en nuestro portal:

«Si quieres recibir además esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»