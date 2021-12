Compartir

















Unos cuantos pescadores se persignan y se encomiendan a la Virgen del Valle si van a pasar por la Fosa de Cariaco; respetan esta área ubicada en el Mar Caribe. La misma está entre Cumaná, Cariaco y la “salada” zona de Araya.

Los “anzueleros” saben miles de historias de esta parte, incluso dicen que es el paso más peligroso del Mar en Venezuela. El color del agua cambia, la temperatura de la misma y es una de las más profundas del planeta.

A solo 25 kilómetros de la costa hay un desnivel profundo del cual los pescadores dicen que es un peligro. Incluso afirman ver luces de colores en horas de la noche sobre todo en los meses de agosto sumergirse en el lugar. De hecho, ellos evitan gritar en la zona ya que dicen que se escucha como si estuvieras gritando a metros de distancia.

Y es que esta zona de Venezuela guarda muchos misterios y los pescadores destacan que hay que andar con precaución. Por supuesto, hay personas que dicen que han escuchado sonidos extraños desde las profundidades; unos dicen que son cantos de sirena, otros que es parte por el desnivel de profundidad.

Según la página de Aleteia es la segunda cuenca anóxica, es decir que no cuenta con oxigeno natural. De hecho, es un punto inhóspito en el mar y si lo miras desde arriba te das cuenta que el agua en esa zona tiene otro color.

La Fosa de Cariaco

Cuenta la página que el ecosistema no cuenta con luz ya que los rayos del sol no alcanzan a un nivel tan profundo. En esta zona no hay vida de especies marinas; es por ello que los pescadores atraviesan sus aguas con sumo cuidado.

“Es como si te llevara la propia agua para allá, poco llegamos hasta allá; desde que Araya es Araya es como una tradición no llegar allá”; contó Pablo Tovar, pescador. Para ellos es algo que te puede llevar lejos.

Se habla de que los vientos se cruzan de manera natural y los pescadores lo ven como algo supersticioso; para ellos hay miles de leyendas las cuales a veces prefieren respetar; es decir se cuentan unas historias de esta zona y otras no.

Las personas que tienen dolencias en las piernas y articulaciones pagan a los pescadores por un poco de agua del lugar; cuentan las leyendas que los ancianos de Cumaná deben su eterna juventud a colocarse esa agua en el cuerpo.

La Unesco desde 1995 mantiene –según los pescadores- un proyecto de investigación en el lugar.

Secretos y leyendas

Cuenta Pablo Tovar, que una vez estaban cerca de sus aguas y vieron una especie extraña en el lugar. “Era como un pulpo gigante preferimos no acercarnos donde estaba; no estaba en las aguas un poco más allá”; contó el patrón de los pescadores.

Destacan que esa parte es un punto profundo el cual esperan que se den las investigaciones; ya que son pocos los puntos en el mundo como esa zona. «El gobierno de vez en cuando patrulla esa parte», dijo Tovar.

Los pescadores cuentan con respeto y se persignan por el hundimiento del buque de Conferry, Santa Margarita en 1987. “De esa gente compay más nunca se supo, y como se hundieron nadie sabe en la fosa de Cariaco; eso deberían de recordarlo ustedes en los medios”; dijo Pablo Tovar a Noticias24Carabobo.

