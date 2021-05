La Libertad de Expresión no es Patente de Corso

Visión y Opinión

Por: Jesús Santander

Observando los últimos acontecimientos, hoy se puede decir que se ha hecho justicia, ante los atropellos, difamaciones, injurias, trato cruel, que pseudo periodistas, comunicadores o dueños de medios han hecho en contra de personas que, por ser de una parcialidad política, recibieron una artillería de Fake News o falsos positivos sin siquiera tener el derecho a la réplica, y peor aún, después de generar matrices de opinión falsas, utilizando la chapa de medios o reconocimiento social.

Quiero mencionar el caso de El Nacional, o mejor dicho, de Miguel Enrique Otero, quien lamentablemente, convirtió un Medio de Comunicación Impreso de gran credibilidad, en un aparato de Contra Propaganda, destinado a asediar a la Revolución Bolivariana y buscaba acabar moralmente con los líderes del proceso revolucionario que lleva más de 21 años en el Poder en Venezuela, tal es el caso entre otros del Hoy Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón.

En este caso en particular, Diosdado fue víctima de Difamación e Injuria continuada, quisieron aniquilarlo moralmente, a él y a su familia, fue víctima de trato cruel e incitación al odio, con denuncias falsas e infundadas que no pudieron comprobar (El Nacional), ni antes, ni en pleno juicio, ni aun, lo que llevó al Daño Moral que trae como consecuencias, el pago de daños y perjuicios por parte de la Junta Directiva del Medio El Nacional, y que vemos en ejecución plena en este momento.

Vale destacar, que este caso no es nuevo, muchos pseudo comunicadores que viven de la PALANGRE, que no es más que la corrupción de la profesión, recibiendo dinero para no publicar una información negativa o falsa que perjudique a quien paga, eso no solo ocurre con pseudo periodistas, ocurre con otros personajes, que ni título de periodistas tienen y que difaman a diestra y siniestra, a través de medios digitales, impresos y redes sociales.

La práctica de la PALANGRE no está avalada por la ética del comunicador, es por ello, que las defensas a priori de quién ejerza esa mala praxis deja como cómplice a sus defensores, por eso comencé la columna con el título, “La Libertad de Expresión no es patente de corso”.

Hago un llamado a la conciencia y a la reflexión, lo que es bueno para el Pavo, es bueno para la Pava, debe haber justicia contra todo aquel, que valiéndose de su posición de opinar en cualquier medio de comunicación o Redes sociales, ataque y vulnere la imagen de otro, solo por tener una parcialidad política, condición social, preferencia sexual, religión, creencia, o porque no se dejó extorsionar por el Palangrista, de donde venga y con el Padrino o Madrina que tenga, debe ser juzgado y así resarcir el daño causado.

San Joaquín y María Gabriela Chávez

Esta semana causó un revuelo grande en las redes sociales las fotos y la denuncia de la Hija de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, por la indolencia de cómo la Alcaldía del municipio San Joaquín ha llevado el tema de las Aguas Servidas en la urbanización San Bernardo, donde vivió nuestro Líder eterno con su familia y salió el 4 de Febrero del año 1992 a Caracas, inmediatamente acudimos a solucionar con el equipo de Gobierno de nuestro Gobernador Rafael Lacava y la Hidrológica del Centro por instrucciones de su Ministra Evelyn Vásquez.

Quiero que sepa el municipio San Joaquín, del cual soy Diputado, que estaré atento para cumplir no solo con mis funciones de Parlamentario, sino para ser articulador en la solución de los Problemas que nos aquejan.

