Compartir

La Monumental de Valencia es un icono que se encuentra en la zona sur de nuestra ciudad. Sigue siendo para muchos la referencia de algún lugar, como referencia de historia; ya no le toman fotos como en otras décadas pero los carabobeños quieren su rescate.

Indicaron que es verdad… ya la tauromaquia y toda aquella afición a los toros murió y no está; aparte de que no va a volver. Pero dijeron que la infraestructura no puede ser olvidada, todo lo contrario quieren que la misma se rescate.

Un museo en el sur de Valencia, Freddy Escalante, comerciante, dice que bien se puede convertir en un museo. Que los muchachos conozcan su historia, como se hizo, quién la diseño y promocionarla.

“Serviría para promocionarla como un museo al aire libre, con vigilancia, con todas sus áreas. Incluso que hablen de lo que era la afición a los toros pero no como promoción como algo que se terminó”; dijo Escalante.

Un gran teatro al aire libre, para Josefina Burgos la obra que está en el sur no puede quedar a la deriva. Explicó que se debe crear un gran teatro y que hay muchas empresas de teatro que se pueden encargar de la misma.

La Monumental de Valencia y lo que dijeron los carabobeños

Un gran sitio de historia: Para Alberto Santiago, profesor, es un lugar que hay que resaltar y que significa mucho para la ciudad. Dijo que la plaza de toros debe rescatarse a ella y sus alrededores. “Este es un lugar que debe de rescatarse pronto”, dijo.

La valencianidad, para Gonzalo Torres, taxista, la plaza es una joya de la arquitectura y debe de tenerse siempre bonita. “Esto es un sitio que se debe rescatar, todo a su alrededor, crear una fundación que se encargue de su cuido; y que vengan artistas al lugar”; destacó.

Todos al rescate, Libertad Ulloa destacó que la plaza hay que ponerla como en sus mejores tiempos. “No se debe olvidar, todo lo contrario, se debe tener bella para nuestra gente, ya no hay toros es verdad; pero hay teatro, gente y más cosas por hacer”.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»