El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, lideró el viernes la entrega de certificados de capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios de la Policía estadal; en el marco del convenio entre el Ejecutivo Regional y la Universidad de Carabobo, suscrito el pasado 18 de marzo de 2022.

Durante el acto, realizado en la sede de la comandancia general de la Policía de Carabobo, ubicado en la avenida Navas Spínola de Valencia; el mandatario regional estuvo acompañado por la rectora Jessy Divo de Romero; Jesús París, secretario (e) de Seguridad Ciudadana y Yosbel Solórzano, comandante de PoliCarabobo y demás integrantes del cuerpo directivo del organismo.

El gobernador Lacava reconoció el exitoso cumplimiento de este primer ciclo formativo a efectivos policiales que, a su juicio; demuestra una vez más, el compromiso de su gestión en garantizar la paz y fomentar el respeto de los DDHH entre los carabobeños.

Lacava entregó certificados de capacitación en DDHH

“No quise perderme este acto porque creo que tiene una significación medular, no solo son diplomas; sino que este esfuerzo perfila la credibilidad, la imagen y la legitimidad de lo que se está haciendo en materia de seguridad desde la Gobernación; desde el despacho del gobernador y todos los efectivos que trabajan día a día en hacer de este estado, uno mejor”, expresó.

Los funcionarios reconocidos participaron en diversos talleres sobre derechos humanos, seguridad ciudadana, técnicas y herramientas de negociación; resolución de conflictos e importancia del acta policial en el proceso penal venezolano, entre otros temas de interés.

“Estando a su lado rectora, debo agradecer lo que usted y la Universidad de Carabobo están haciendo para apoyarnos en la formación de nuestros efectivos policiales. No se puede seguir satanizando a los funcionarios públicos porque está en juego la moral de los servidores públicos; por eso sabemos que esta formación contribuirá a que el mundo entienda nuestro rol, quiénes somos y en qué andamos. Todo esto se traduce en la reivindicación de cada integrante de nuestro cuerpo de policía estadal”, apuntó.

Lacava señaló que gran parte de la responsabilidad de los cambios significativos que ha tenido Carabobo en los últimos cuatro años es de la policía regional; debido a que con su invaluable labor han aportado paz y serenidad a la entidad.

“Ustedes son los grandes protagonistas de la recuperación de este estado. Sin la policía de Carabobo no se pudiera hacer lo que en estos más de 4 años se ha visto; sin la tranquilidad, sin las ganas de crecer, sin las ganas de poder disfrutar de las calles; de los sitios turísticos, comercios, playas, esparcimiento. Yo no me voy a cansar de agradecer a mi policía”, aseguró.

En ese sentido, recordó que actualmente, la Policía de Carabobo posee una de las mejores estadísticas a nivel regional; certificado por el Ministerio de Interior Justicia y Paz.

“Hoy tenemos casi 200 patrullas en las calles, ningún cuerpo de seguridad en el país tiene esa cantidad. Estoy seguro del esfuerzo que han hecho para mantener la seguridad y la tranquilidad. La policía de Carabobo es una de los mejores en materia de estadísticas del estado. Yo prometí que le vamos a devolver la paz y la tranquilidad a los carabobeños y así lo haremos”, afirmó.

En el ámbito social, el mandatario regional aseguró que las jornadas de atención integral se realizarán periódicamente; a fin de brindarle salud y seguridad alimentaria a los hombres y mujeres de azul.

“Estas jornadas no pueden parar. También pido dotar con nuevos implementos el área médica de la comandancia; con la intención que cada funcionario tenga la posibilidad de ser atendido integralmente”, apuntó.

UC Abrirá Diplomado

Por su parte la rectora de la Universidad de Carabobo Dra. Jessy Divo de Romero, reiteró su beneplácito al consolidar este proyecto; que permite al alma mater carabobeña cumplir con uno de sus principales objetivos como lo es la formación; educación y orientación de la ciudadanía.

Recordó, que mucho antes de la firma del convenio entre el Ejecutivo Regional y la UC; el Gobernador Lacava planteó la necesidad de que la Universidad se abocara a la formación de los funcionarios de la policía del estado Carabobo; y de los funcionarios adscritos a su gabinete.

«Y eso fue lo que hicimos, constituirnos en un equipo de trabajo y si se trata de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado; naturalmente no podíamos escoger otro tema que no fuera el de los DDHH y Seguridad Ciudadana», señaló.

Recalcó su alegría por esta primera certificación de más de 800 funcionarios de la Policía de Carabobo; «pero vamos a continuar y ya hay una solicitud para constituir un diplomado en el área».

Muy pronto también tendremos ese Diplomado, el cual comenzaremos con un universo cercano a los 70 funcionarios e iremos creciendo; porque ese es el sueño de la Universidad, crecer en la formación de todos aquellos que llegan a la universidad en busca de conocimientos», anunció.

Durante este primer ciclo de talleres en derechos humanos fueron formados 800 funcionarios, 150 de ellos, comisionados, 250 supervisores y 400 oficiales.

